Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken ikilinin birbiri hakkındaki dikkat çekici ifadeleri gündem olmayı başarıyor. Brad Pitt, Jolie ile Rus iş insanı Yuri Shefler arasındaki mesajları ifşa etti.
Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.
Pitt ise Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için bu satışı "bir yabancıya" gerçekleştirdiğini iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.