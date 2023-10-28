Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken ikilinin birbiri hakkındaki dikkat çekici ifadeleri gündem olmayı başarıyor. Brad Pitt, Jolie ile Rus iş insanı Yuri Shefler arasındaki mesajları ifşa etti.

Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti - 1

Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

Pitt ise Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için bu satışı "bir yabancıya" gerçekleştirdiğini iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti - 2

Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e satmıştı.

Daily Mail'in haberine göre, Jolie ile Yuri Shefler arasındaki konuşmalar Brad Pitt tarafından ortaya çıkarıldı.

Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti - 3

SATIŞTAN SONRA EVİNE DAVET ETTİ

Shefler'ın, eski eşi Angelina Jolie'ye gönderdiği bir elektronik postayı ortaya çıkaran Pitt, ikilinin samimi bir arkadaşlık geliştirdiğini öne sürüyor.

Ortaya çıkan konuşmalarda 56 yaşındaki Shefler, Jolie'yi İskoçya'daki şatosuna davet ediyor. Shefler, gelirken çocuklarını da getirebileceğinin de altını çiziyor.

Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti - 4

Jolie'nin bu daveti kabul edip iş adamının evine gidip gitmediği bilinmiyor.

Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti - 5

Bu postanın, Angelina Jolie'nin Miraval şatosundaki hissesini 8,5 milyon dolara satmasından sonra gönderildiği belirtildi.

Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti - 6

YARGICI SUÇLADI

Öte yandan, on dönemde yeni moda markası Atelier Jolie ile gündeme gelen Angelina Jolie, velayet davasına bakan yargıcı "taraflı" olmakla suçlamıştı. Jolie, Pitt’le girdiği davaya bakan Yargıç John W. Ouderkirk’i "taraflı" olmakla suçladı.

Yargıcı eleştiren 48 yaşındaki oyuncu, mahkemelere aile içi şiddet eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti.

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