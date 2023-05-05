Brad Pitt film çekimlerinde gerçek Formula 1 aracı kullanacak

Hollwyood'un sevilen oyuncularından Brad Pitt, yeni filmi için Formula 1 koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, film çekimleri esnasında Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak ve gerçek Formula 1 aracı kullanma şansı elde edecek.

Brad Pitt film çekimlerinde gerçek Formula 1 aracı kullanacak - 1

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor.  Film çekimleri için Britanya Grand Prix yarışlarına katılacak olan 59 yaşındaki Oscar'lı oyuncunun, yarışlarda kullanılan gerçek Formula 1 aracını süreceği paylaşıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt film çekimlerinde gerçek Formula 1 aracı kullanacak - 2

Henüz adı açıklnmayan filmle ilgili konuşan yönetmen Joseph Kosinski, Pitt'in gerçek Formula 1 araçlarından birini süreceğini söyledi.

Brad Pitt film çekimlerinde gerçek Formula 1 aracı kullanacak - 3

Oyuncunun F1 Britanya Grand Prix yarışları esnasında diğer sürücülerle yarışmayacağı belirtildi. Pitt'in F2 veya F2'nin modifiye edilmiş bir versiyonunu süreceği biliinyor.

Brad Pitt film çekimlerinde gerçek Formula 1 aracı kullanacak - 4

Pitt ile Damson Idris'in başrollerinde yer aldığı filmin yapımcıları arasında 7 kere Formula 1 yarışını kazanan ünlü İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton bulunuyor.

Brad Pitt film çekimlerinde gerçek Formula 1 aracı kullanacak - 5

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali film çekimleri için büyük bir prodüksiyon tasarlandığını belirtirken "Kontrolü elden bırakmamamız lazım ama bir yandan Formula 1'in hiçbir zaman durmadığını göstereceğiz" ifadelerine yer verid.

Brad Pitt film çekimlerinde gerçek Formula 1 aracı kullanacak - 6

"EN İYİ YARIŞ FİLMİNİ YAPACAĞIZ"

Daha önce Lewis Hamilton, "filmden çok büyük umutları olduğunu" söyleyerek, "Hem görsel olarak hem de şimdiye kadar var olan en iyi yarış filmini yapacağımızı biliyorum. Tüm hayranları derinden etkileyeceğimizden emin olmak için çalışacağız" demişti.

Brad Pitt'in çekimlere başlayacağı British Grand Prix yarışı, 7-9 Temmuz tarihlerinde İngiltere'deki Silverstone pistinde yapılacak.

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