Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkilerinin adını koydu: Sevgilim diye tanıtıyor
Hollywood'un gözde aktörlerinden Brad Pitt, Ines de Ramon ile ilişkisini artık saklamıyor. Yılla sonra aradığı aşkı bulan ünlü ismin, Ramon'u herkese "sevgilim" diye tanıttığı öne sürüldü.
Amerikalı oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ile çalkantılı boşanma sürecinin ardından Ines de Ramon ile flört etmeye başladı. Pitt ile Ines de Ramon geçtiğimiz günlerde Los Angeles Sanat Müzesi'nde gerçekleşen 2023 LACMA Art + Film Gala'ya katılmışlardı.