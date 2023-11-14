Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkilerinin adını koydu: Sevgilim diye tanıtıyor

Hollywood'un gözde aktörlerinden Brad Pitt, Ines de Ramon ile ilişkisini artık saklamıyor. Yılla sonra aradığı aşkı bulan ünlü ismin, Ramon'u herkese "sevgilim" diye tanıttığı öne sürüldü.

Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkilerinin adını koydu: Sevgilim diye tanıtıyor - 1

Amerikalı oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ile çalkantılı boşanma sürecinin ardından Ines de Ramon ile flört etmeye başladı. Pitt ile Ines de Ramon geçtiğimiz günlerde Los Angeles Sanat Müzesi'nde gerçekleşen 2023 LACMA Art + Film Gala'ya katılmışlardı.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkilerinin adını koydu: Sevgilim diye tanıtıyor - 2

"ÇOK İYİ VAKİT GEÇİRİYORLAR"

Bir yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan çift, hakkında "Çok iyi vakit geçiriyor gibi görünüyorlardı" açıklamaları yapıldı.

Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkilerinin adını koydu: Sevgilim diye tanıtıyor - 3

"PITT'İN BOŞANMA SONRASI İLK DÜZGÜN İLİŞKİSİ"

Bir kaynak De Ramon'un Pitt'i çok mutlu ettiğini söyledi ve "Bu, Brad'in boşanmadan sonra ilk düzgün ilişkisi. De Ramon'u kız arkadaşı olarak tanıtıyor" dedi.

Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkilerinin adını koydu: Sevgilim diye tanıtıyor - 4

İLK OLARAK BONO KONSERİ ÇIKIŞINDA GÖRÜLDÜLER

Brad Pitt ve Ines de Ramon ilk olarak Kasım 2022'de Cindy Crawford, Rande Gerber ve Sean Penn ile birlikte bir Bono konserinin çıkışında birlikte görülmüştü.

Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkilerinin adını koydu: Sevgilim diye tanıtıyor - 5

Ardından Ines de Ramon, Pitt’in başrolünü oynadığı "Babylon" filminin galasından sonra verilen partiye katılmıştı.

Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkilerinin adını koydu: Sevgilim diye tanıtıyor - 6

"B" HARFLİ KOLYE TAKIYOR

Yeni yıla Cabo'da giren ikiliden Ines de Ramon, Pitt’le anılığından beri boynunda "B" harfli kolye taşımasıyla da dikkat çekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER