Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkilerinin adını koydu: Sevgilim diye tanıtıyor

"PITT'İN BOŞANMA SONRASI İLK DÜZGÜN İLİŞKİSİ"

Bir kaynak De Ramon'un Pitt'i çok mutlu ettiğini söyledi ve "Bu, Brad'in boşanmadan sonra ilk düzgün ilişkisi. De Ramon'u kız arkadaşı olarak tanıtıyor" dedi.