Brad Pitt, Katrina Kasırgası'ndan sonra mağdur ettiği ailelere 20,5 milyon dolar ödeyecek

Haberler | 18.08.2022 - 15:06
Brad Pitt, 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için Make It Right vakfı aracılığıyla uygun fiyatlı 109 ev inşa ettirip o dönem ABD'nin New Orleans şehrindeki büyük bir kitleye destek olmuştu.
Fakat Pitt'in vakfının yaptırdığı evler, uzun vadede konut sakinlerine daha ciddi sorunlar yaşattı.
Evlerin pek çoğunda küf, böcek ve tahtaların çürümesi gibi sorunlar meydana geldi. Bazılarında sağlık riski yaşatacak boyuta gelen bu problemler, en az 6 evin tamamen terk edilmesine sebep oldu.
Mağdurlar, Pitt'e ve şikayetlerini reddeden vakfa 2018'de dava açtı.
Independent'in haberine göre taraflar bu hafta, Pitt'in evi kusurlu çıkanlara toplam 20,5 milyon dolar (yaklaşık 370 milyon lira) vermeyi kabul etmesiyle uzlaşma sağladı.
Guardian'a konuşan dava avukatlarından Ron Austin, bu uzlaşmanın mağdurları "sevinç gözyaşlarına boğduğunu" söyledi ve ekledi:
"Burada taşınma veya ikinci bir ev alma şansı olmayan bir gruptan bahsediyoruz. Bütün birikimlerini bu evlere harcamışlardı ve etraflarında hızla dökülen bir şeyin içinde yaşıyorlardı. Bu kararla rahatladılar."
Austin, paranın tamamen tamir ve tadilat çalışmaları için kullanılacağını belirterek kimsenin cebine gitmeyeceğini vurguladı.
Austin'in söylediğine göre 20,5 milyon doları davada adı geçmeyen çevre vakfı Global Green, Pitt adına ödeyecek.
Pitt, Make It Right projesini 2006'da büyük bir hevesle duyurmuştu. Pitt'in planı, en iyi mimarlardan bir kadro oluşturarak kasırga mağdurları için sürdürülebilir ve şık evler yapmak, bunları da maliyetinin altına bir fiyata satmaktı.
Ünlü Hollywood yıldızı o dönem bu evlerin "düşük maliyetli ve sürdürülebilir evler yapılabileceğinin kanıtı" olmasıyla övünmüştü.