Brad Pitt, Katrina Kasırgası'ndan sonra mağdur ettiği ailelere 20,5 milyon dolar ödeyecek

PROJESİYLE ÖVÜNMÜŞTÜ

Pitt, Make It Right projesini 2006'da büyük bir hevesle duyurmuştu. Pitt'in planı, en iyi mimarlardan bir kadro oluşturarak kasırga mağdurları için sürdürülebilir ve şık evler yapmak, bunları da maliyetinin altına bir fiyata satmaktı.

Ünlü Hollywood yıldızı o dönem bu evlerin "düşük maliyetli ve sürdürülebilir evler yapılabileceğinin kanıtı" olmasıyla övünmüştü.