Brad Pitt, Katrina Kasırgası'ndan sonra mağdur ettiği ailelere 20,5 milyon dolar ödeyecek

EVLERİ BÖCEKLER BASTI

Brad Pitt, 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için Make It Right vakfı aracılığıyla uygun fiyatlı 109 ev inşa ettirip o dönem ABD'nin New Orleans şehrindeki büyük bir kitleye destek olmuştu.



Fakat Pitt'in vakfının yaptırdığı evler, uzun vadede konut sakinlerine daha ciddi sorunlar yaşattı.



Evlerin pek çoğunda küf, böcek ve tahtaların çürümesi gibi sorunlar meydana geldi. Bazılarında sağlık riski yaşatacak boyuta gelen bu problemler, en az 6 evin tamamen terk edilmesine sebep oldu.