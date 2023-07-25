Brad Pitt'in şakası George Clooney'yi kızdırdı
Rol arkadaşlarına yaptığı acımasız şakalarla bilinen ABD'li oyuncu George Clooney, bu sefer Brad Pitt'in kurbanı oldu. Matt Damon, Brad Pitt'in şakasının Clooney'yi çok kızdırdığını "Onu hiç o kadar sinirli görmemiştim" diyerek ifade etti.
Son olarak Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde "Teğmen Leslie Groves Jr."a hayat veren Matt Damon, "Ocean's 12" filminden rol arkadaşları Brad Pitt ve George Clooney hakkında konuştu.
Hollywood camiasında rol arkadaşlarına yaptığı şakalarla bilinen ABD'li oyuncu George Clooney, bu sefer Brad Pitt'in şakasının kurbanı oldu.