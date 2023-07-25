Brad Pitt'in şakası George Clooney'yi kızdırdı

Rol arkadaşlarına yaptığı acımasız şakalarla bilinen ABD'li oyuncu George Clooney, bu sefer Brad Pitt'in kurbanı oldu. Matt Damon, Brad Pitt'in şakasının Clooney'yi çok kızdırdığını "Onu hiç o kadar sinirli görmemiştim" diyerek ifade etti.

Brad Pitt'in şakası George Clooney'yi kızdırdı - 1

Son olarak Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde "Teğmen Leslie Groves Jr."a hayat veren Matt Damon, "Ocean's 12" filminden rol arkadaşları Brad Pitt ve George Clooney hakkında konuştu.

Hollywood camiasında rol arkadaşlarına yaptığı şakalarla bilinen ABD'li oyuncu George Clooney, bu sefer Brad Pitt'in şakasının kurbanı oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt'in şakası George Clooney'yi kızdırdı - 2

Matt Damon, "Ocean's 12" filminin çekimleri esnasında Pitt'in Clooney'ye şaka yaptığını ve Clooney'nin daha önce hiç olmadığı kadar sinirli olduğunu söyledi.

Brad Pitt'in şakası George Clooney'yi kızdırdı - 3

"GÖZÜNÜN İÇİNE BAKAMAZSINIZ"

CNN'in "Who’s Talking to Chris Wallace" programına konuk olan Damon, George Clooney için "İtalya'da yaşadığı için çok mutluydu, ülkeye bayılıyordu. Herkes onu orada çok seviyordu" sözleriyle oyuncunun İtalya'da Como Gölü'nde bir ev satın aldığını ve orada yaşamaya başladığını söyledi.

Pitt ise film ekibine "Bay Clooney ile çalıştığınızı unutmayın. Gözünün içine bakamazsınız. Ona George diye hitap edemezsiniz. Yalnızca Bay Clooney veya Bay Okyanus" yazan kağıtlar gönderdi.

Brad Pitt'in şakası George Clooney'yi kızdırdı - 4

"ONU HİÇ O KADAR KIZGIN GÖRMEMİŞTİM"

Birkaç gün sonra sete gelen Clooney ise bir gariplik olduğunu anladı. İnsanların gözlerini kaçırdığını fark eden Clooney, film ekibine giden kağıtlarda yazanları öğrenince çok sinirlendi.

Matt Damon, arkadaşını hiç o kadar sinirli görmediğini söyledi. Aktör, "Onun evinde kalıyorduk, eve geldi ve onu hiç o kadar kızgın görmemiştim. Çünkü Brad ona mağlup etmişti" dedi

Brad Pitt'in şakası George Clooney'yi kızdırdı - 5

CLOONEY'DEN GREVE DESTEK

Hollywood'da şu sıralar hem senaristler hem de oyuncular grev yapıyor. Maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine başlayan greve ünlü Hollywood yıldızı George Clooney de destek verdiğini açıkladı.

CNN'e konuşan Clooney, "Bu grev sektör için bir dönüm noktasıdır. Çok sayıda oyuncu ve yazar hayatını sürdürme kabiliyetini kaybetti. Sektörün hayatta kalabilmesi için bunun değişmesi gerekiyor. Oyuncular için bu değişim yolculuğu şimdi başlıyor" dedi.

Brad Pitt'in şakası George Clooney'yi kızdırdı - 6

PİLOT OLDU

Öte yandan,  Brad Pitt son olarak Formula 1 pilotunu canlandırdığı yeni filmi için Grand Prix yarışlarında Silverstone pistinde boy göstermişti.  Pitt, filmde APXGP adlı Formula 1 takımının genç sürücüsünü (Damson Idris) yetiştirme görevini üstleniyor.

Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Brad Pitt'in şakası George Clooney'yi kızdırdı - 7

YENİ OCEAN'S YOLDA

Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filminde başrolleri paylaşan Ryan Gosling ve Margot Robbie, yeni Ocean’s Eleven filminde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Jay Roach’un yönetmen koltuğunda oturacağı ve Carrie Solomon’un senaristliğini üsteleneceği filmin 1960’lı yıllarda Avrupa’da geçmesi bekleniyor. Film, Ocean's serisinde yaşanan olaylardan öncesini konu alacak.

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