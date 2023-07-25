Brad Pitt'in şakası George Clooney'yi kızdırdı

CLOONEY'DEN GREVE DESTEK

Hollywood'da şu sıralar hem senaristler hem de oyuncular grev yapıyor. Maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine başlayan greve ünlü Hollywood yıldızı George Clooney de destek verdiğini açıkladı.

CNN'e konuşan Clooney, "Bu grev sektör için bir dönüm noktasıdır. Çok sayıda oyuncu ve yazar hayatını sürdürme kabiliyetini kaybetti. Sektörün hayatta kalabilmesi için bunun değişmesi gerekiyor. Oyuncular için bu değişim yolculuğu şimdi başlıyor" dedi.