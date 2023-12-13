Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında

Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro, yılın en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Filmin hem başrolünde yer alan hem de yönetmen koltuğuna oturan Bradley Cooper, Irina Shayk ile birlikteliğinden olan kızı Lea'yı film prömiyerine getirdi. Cooper'ın, kızı ile filmde özel bir sahnesi olduğu ortaya çıktı.

Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında - 1

HEM BAŞROLDE HEM DE YÖNETMEN

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor.

Başrolünde ve yönetmen koltuğunda Bradley Cooper'ın yer aldığı filmin Los Angeles'ta prömiyeri yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında - 2

Prömiyerin sürpriz ismi ise bir dönem aşk yaşayan Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın kızı Lea De Seine Shayk Cooper oldu.

Kızını gözlerden uzak tutmayı tercih eden 48 yaşındaki Cooper, ilk kez kızı ile kırmızı halıda yürüdü.

Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında - 3

KIZIYLA AYNI FİLMDE

Cooper'ın, kızını Maestro prömiyerine getirmesinin ise özel bir sebebi var.

Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında - 4

Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper'ın kızı ile filmde rol aldığı ortaya çıktı. Cooper kızı ile rol almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında - 5

SHAYK DE FİLMİ İZLEDİ

37 yaşındaki model sosyal medya hesabından filmin afişi paylaşarak Cooper ve kızı Lea ile gurur duyduğunu ifade etti.

Shayk bir röportajında "Bradley, Lea için hayal edebileceğim en iyi baba" demişti.

Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında - 6

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, 2019 yılında ayrılmıştı.

Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında - 7

GAGA YALNIZ BIRAKMADI

Prömiyerin diğer sürpriz ismi Lady Gaga idi. Cooper ile "A Star Is Born" filminde başrolleri paylaşan Gaga, yakın arkadaşını yalnız bırakmadı.

Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında - 8

6 DAKİKA İÇİN 6 YIL ÇALIŞTI

Filmde Leonard Bernstein'ı canlandıran ABD'li aktör, rolüne bürünmek bambaşka birine dönüştü. Filmin aynı zaman yönetmenliğini de üstlenen Cooper'ın 6 dakikalık bir sahne için tam 6 yıl  çalıştığı ortaya çıktı.

Söz konusu sahnede, Bernstein 1976 yılında Ely Katedrali'nde Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Cooper "O sahne hakkında çok endişeliydim çünkü canlı olarak yaptık. Londra Senfoni Orkestrasıydı bu. O sahne canlı olarak kaydedildi. Onları yönetmek zorunda kaldım. 6 dakika 21 saniyelik müziğin nasıl yönetileceğini öğrenmek için altı yılımı harcadım" dedi.

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