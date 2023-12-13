Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında
Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro, yılın en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Filmin hem başrolünde yer alan hem de yönetmen koltuğuna oturan Bradley Cooper, Irina Shayk ile birlikteliğinden olan kızı Lea'yı film prömiyerine getirdi. Cooper'ın, kızı ile filmde özel bir sahnesi olduğu ortaya çıktı.
HEM BAŞROLDE HEM DE YÖNETMEN
Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor.
Başrolünde ve yönetmen koltuğunda Bradley Cooper'ın yer aldığı filmin Los Angeles'ta prömiyeri yapıldı.