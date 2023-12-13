Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı ilk kez kameralar karşısında

6 DAKİKA İÇİN 6 YIL ÇALIŞTI

Filmde Leonard Bernstein'ı canlandıran ABD'li aktör, rolüne bürünmek bambaşka birine dönüştü. Filmin aynı zaman yönetmenliğini de üstlenen Cooper'ın 6 dakikalık bir sahne için tam 6 yıl çalıştığı ortaya çıktı.

Söz konusu sahnede, Bernstein 1976 yılında Ely Katedrali'nde Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Cooper "O sahne hakkında çok endişeliydim çünkü canlı olarak yaptık. Londra Senfoni Orkestrasıydı bu. O sahne canlı olarak kaydedildi. Onları yönetmek zorunda kaldım. 6 dakika 21 saniyelik müziğin nasıl yönetileceğini öğrenmek için altı yılımı harcadım" dedi.