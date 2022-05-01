Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan DiCaprio'ya ironik yanıt: Desteğin için teşekkürler Leo!

Haberler | 01.05.2022 - 09:30
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki herkesi oy vermeye ve Amazonlardaki ekolojik krizi durdurmaya çağıran Leonardo DiCaprio'ya ironik bir yanıt verdi.
Independent Türkçe'nin haberine göre, DiCaprio, perşembe günü Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "Brezilya, iklim değişikliğinde hayati öneme sahip Amazonlara ve diğer ekosistemlere eve sahipliği yapıyor. Orada yaşananlar hepimizi ilgilendiriyor ve sağlıklı bir dünya için değişimi getirecek temel şey gençlerin oy kullanması" demişti.
Bolsonaro da kendi hesabından 47 yaşındaki Hollywood yıldızına, "Desteğin için teşekkürler, Leo! Yaklaşan seçimlerde her Brezilyalının oy kullanmasını sağlamak gerçekten de çok önemli" şeklinde yanıt verdi.
67 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı, gönderisinin devamında, "Amazonlardaki hakimiyetimizi korumamızı mı istiyorlar yoksa yabancıların şahsi çıkarlarına hizmet eden sahtekarlar tarafından mı yönetilmek istiyorlar; buna halkımız karar verecek" dedi.
DiCaprio, 2019'da Amazon yağmur ormanlarının korunması için çalışma yürüten kuruluşlara beş milyon dolar bağış yapmıştı.
Radikal sağcı Bolsonaro, ihmalkar çevre politikalarıyla yasadışı ağaç kesimi ve madencilik faaliyetlerine göz yumarak Amazonlardaki ormansızlaşmayı durdurmaması nedeniyle eleştiri toplamıştı.
Radikal sağcı Bolsonaro da, ihmalkar çevre politikalarıyla yasadışı ağaç kesimi ve madencilik faaliyetlerine göz yumarak Amazonlardaki ormansızlaşmayı durdurmaması nedeniyle eleştiri toplamıştı.
Resmi rakamlara göre 2019'da göreve gelen Bolsonaro hükümetinde, Brezilya Amazonlarındaki ormansızlaşma önceki 10 yıla kıyasla yüzde 75 arttı.
DiCaprio ve Bolsonaro 2019'daki büyük Amazon yangınlarında da karşı karşıya gelmişti.
Bolsonaro, yangınları Küresel Yaban Hayatını Koruma ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne bağlı Özel Türlerin Hayatta Kalması Komisyonu adlı sivil toplum kuruluşlarının (STK) çıkardığını öne sürmüştü.
STK'lar iddiaları yalanlarken, Bolsonaro delil göstermeden DiCaprio'yu bu kuruluşlara para vererek "Amazon ormanlarındaki yangını başlatmakla" suçlamıştı.
DiCaprio söz konusu STK'lara para vermediği savunmuş, bu kuruluşların ülkedeki koruma çalışmalarını da desteklediğini açıklamıştı.
Brezilya'da genel seçimlerin 2 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor.