Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan DiCaprio'ya ironik yanıt: Desteğin için teşekkürler Leo!

"DESTEĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER LEO"

Bolsonaro da kendi hesabından 47 yaşındaki Hollywood yıldızına, "Desteğin için teşekkürler, Leo! Yaklaşan seçimlerde her Brezilyalının oy kullanmasını sağlamak gerçekten de çok önemli" şeklinde yanıt verdi.

67 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı, gönderisinin devamında, "Amazonlardaki hakimiyetimizi korumamızı mı istiyorlar yoksa yabancıların şahsi çıkarlarına hizmet eden sahtekarlar tarafından mı yönetilmek istiyorlar; buna halkımız karar verecek" dedi.