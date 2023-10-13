Britney Spears anı kitabını onun seslendirmesini istedi

O KISIMLARI HATIRLAMAK İSTEMEDİ

"İçimdeki Kadın"ın aynı zamanda sesli kitabının da çıkması planlanıyor. TMZ'nin haberine göre, Spears kitabının bir bölümünün seslendirmesini yaptı. Ancak yıldız, ailesiyle ilgili kısımları seslendirmek istemedi.

Spears'a yakın kaynaklar "Hikayesini tekrar anlatmak onun için çok acı verici" ifadelerini kullandı. Bu nedenle kitabı seslendirmesi için bir başka isim arayışı başladı.