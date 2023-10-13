Britney Spears anı kitabını onun seslendirmesini istedi
Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, anılarını "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitapta topluyor. Anılarını sesli kitap olarak da paylaşmak isteyen Spears'ın bir ünlüye kitabını seslendirmesi için teklif götürdüğü ancak reddedildiği ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) okurla buluşmaya hazır. Ön siparişin verilebildiği kitap, 24 Ekim'de piyasaya çıkacak.