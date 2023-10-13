Britney Spears anı kitabını onun seslendirmesini istedi

Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, anılarını "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitapta topluyor. Anılarını sesli kitap olarak da paylaşmak isteyen Spears'ın bir ünlüye kitabını seslendirmesi için teklif götürdüğü ancak reddedildiği ortaya çıktı.

Britney Spears anı kitabını onun seslendirmesini istedi - 1

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) okurla buluşmaya hazır. Ön siparişin verilebildiği kitap, 24 Ekim'de piyasaya çıkacak.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears anı kitabını onun seslendirmesini istedi - 2

O KISIMLARI HATIRLAMAK İSTEMEDİ

"İçimdeki Kadın"ın aynı zamanda sesli kitabının da çıkması planlanıyor. TMZ'nin haberine göre, Spears kitabının bir bölümünün seslendirmesini yaptı. Ancak yıldız, ailesiyle ilgili kısımları seslendirmek istemedi.

Spears'a yakın kaynaklar "Hikayesini tekrar anlatmak onun için çok acı verici" ifadelerini kullandı. Bu nedenle kitabı seslendirmesi için bir başka isim arayışı başladı.

Britney Spears anı kitabını onun seslendirmesini istedi - 3

İddialara göre, Legally Blonde filmiyle şöhrete kavuşan aktris Reese Witherspoon'a teklif gitti. Ancak Witherspoon'un bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Britney Spears anı kitabını onun seslendirmesini istedi - 4
Britney Spears anı kitabını onun seslendirmesini istedi - 5

Oyuncunun programının uygun olmaması nedeniyle kitabın seslendirmesini yapamadığı belirtirdi. Witherspoon yerine seslendirmeyi bir başkası yaptı.

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