Britney Spears babasıyla anlaşmaya vardı: Artık tamamen özgür!
Babasının 13 yıl süren vasiliğinin sona ermesinin ardından özgürlüğüne kavuşan ünlü pop yıldızı Britney Spears, babasıyla yasal ödemeler konusunda anlaşmaya vardı.
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears’ın 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmış ve özgürlüğüne kavuşmuştu.
Şarkıcı, babasıyla yasal ödemeler konusunda anlaşmaya vardı.
TMZ'nin haberine göre, Jamie Spears şarkıcıya herhangi bir ödeme yapmayacak ancak şarkıcının, babasının 2 milyon doları aşan yasal harcamalarını ödemesi gerekiyor.