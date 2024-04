Britney Spears babasıyla anlaşmaya vardı: Artık tamamen özgür!

VASİLİK SONA ERİNCE NELER OLDU?

Vasiliğin sona ermesinden bu yana Spears'ın "The Woman in Me" adlı kitabı 2 milyondan fazla kopya sattı ve şarkıcı, Elton John ve Will.i.am ile düet yaptı.

Britney yine de müzik kariyerinin artık onun önceliği olmadığı konusunda ısrarcı. Ekibinin onu bir albüm çıkarmaya yönlendirdiğine dair söylentiler dolaşmaya başladığında Spears, Instagram'da şunları yazdı:

"Yeni bir albüm yapmak için rastgele insanlara başvurduğumu söylüyorlar... Müzik endüstrisine asla geri dönmeyeceğim."