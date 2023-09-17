Britney Spears hayranlarından bunaldı Instagram'ı kapattı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Britney Spears, hayranlarının iyi dilekleriyle bile olsa üzerinde baskı kurduğunu söyleyerek Instagram hesabını bir kez daha kapattı.

Britney Spears hayranlarından bunaldı Instagram'ı kapattı - 1

Britney Spears, özel hayatındaki çalkantılı dönemlerle gündemden düşmüyor. Bir dönem babasının kendisi üzerindeki vasilik hakkının düşürülmesi için yasal mücadelesi, basının odak noktasıyken, yakın zamanda eşi Sam Asghari'den ayrılması yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Herkes ünlü şarkıcının hayatına dair daha fazla ayrıntıyı merak ederken, onun tek istediğinin ise kişisel alan ve mahremiyet olduğu bir kez daha anlaşıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears hayranlarından bunaldı Instagram'ı kapattı - 2

41 yaşındaki pop yıldızı, son dönemlerde çok aktif kullandığı Instagram hesabından cuma akşamı bir paylaşım yaptı. Toplum içinde ona iyi dilekleriyle yaklaşarak baskı kurulmasından bunaldığını ifade etti.

Spears daha sonra gönderiyi kaldırdı ve Instagram hesabını kapattı. 

Britney Spears hayranlarından bunaldı Instagram'ı kapattı - 3

Spears'ın mesajına iç çamaşırlarıyla poz verdiği yeni fotoğraflar eşlik etti. Mesajı, toplum içinde kendisine yaklaşılması konusunda nasıl hissettiğini ortaya koydu.

Britney Spears hayranlarından bunaldı Instagram'ı kapattı - 4

Spears, “İnsanlar gittiğim her yerde 'Seni özledik, seni özledik' dediğinde o kadar büyülendim, o kadar size yakın hissettim ki. Sizinle konuşulmadığı zamanlarda benimle konuşabiliyorsunuz… Çünkü önemsiyorum. Yani... Merhaba demenize ve huzuru bozmanıza izin vermeyeyim mi?" ifadesini kullandı.

Britney Spears hayranlarından bunaldı Instagram'ı kapattı - 5

Bu, Spears'ın sosyal medya hesabını ilk kapatışı değil. Ocak ayında sosyal medyaya ara vermesi gerektiğini açıklamış ve hem hayranlarından hem de kendisinden nefret edenlerden aldığı incitici yorumlardan bahsetmişti.

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