Britney Spears hayranlarından bunaldı Instagram'ı kapattı

Britney Spears, özel hayatındaki çalkantılı dönemlerle gündemden düşmüyor. Bir dönem babasının kendisi üzerindeki vasilik hakkının düşürülmesi için yasal mücadelesi, basının odak noktasıyken, yakın zamanda eşi Sam Asghari'den ayrılması yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Herkes ünlü şarkıcının hayatına dair daha fazla ayrıntıyı merak ederken, onun tek istediğinin ise kişisel alan ve mahremiyet olduğu bir kez daha anlaşıldı.