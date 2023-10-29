Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi

"The Woman in Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitabını çıkarmasının üzerinden bir hafta geçmeden Britney Spears'tan ikinci kitap müjdesi geldi.

Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi - 1

Çıkardığı anı kitabıyla büyük ses getiren Britney Spears, daha ilk kitabını çıkarmasının üzerinden bir hafta geçmeden, ikinci kitap müjdesi verdi.

41 yaşındaki pop müzik ikonu; şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı "The Woman in Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitabının ardından daha söyleyecek çok sözü olduğunu ifade etti.

Şimdiden ikinci kitabı yazmayı planladığını söyleyen Spears, sosyal medya hesabında yeni kitabının çıkış tarihi hakkında ipucu verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi - 2

Sosyal medya paylaşımında, “Mizah her şeyin ilacıdır! Oynamaya devam et" diyen ünlü şarkıcı, "İkinci cilt gelecek yıl çıkacak. Hazır olun!" ifadesini kullandı.

Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi - 3

Spears daha önce hayranlarına başka bir kitap yazdığını bildirmişti ancak bu defa ilk kez açıkça çıkış tarihiyle ilgili duyuru yapmış oldu.

Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi - 4

Ünlü şarkıcının 24 Ekim'de çıkan anı kitabı, çıkışından sadece saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oldu.

Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi - 5

Spears, kitap satışındaki rekor haberini, "Oluyor. Kitabım tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oluyor ve sadece bir günde. Destek veren tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi - 6

Kitap piyasaya çıkmadan önce, ön siparişte de rekor kırmış, en çok ön sipariş verilen kitap olmuştu. Yayınevi yöneticisi Cade Hudson, ön siparişte dokuz milyon kopyanın satıldığını açıklamıştı.

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