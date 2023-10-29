Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi
"The Woman in Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitabını çıkarmasının üzerinden bir hafta geçmeden Britney Spears'tan ikinci kitap müjdesi geldi.
Çıkardığı anı kitabıyla büyük ses getiren Britney Spears, daha ilk kitabını çıkarmasının üzerinden bir hafta geçmeden, ikinci kitap müjdesi verdi.
41 yaşındaki pop müzik ikonu; şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı "The Woman in Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitabının ardından daha söyleyecek çok sözü olduğunu ifade etti.
Şimdiden ikinci kitabı yazmayı planladığını söyleyen Spears, sosyal medya hesabında yeni kitabının çıkış tarihi hakkında ipucu verdi.