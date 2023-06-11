Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir
Britney Spears'ın ailesi, uyuşturucu kullandığını düşündükleri pop yıldızının Amy Winehouse'la aynı trajik yolda ilerliyor olmasından korkuyor.
Babasının vasiliğininin sona ermesinin, yeni bir mutluluk ve istikrar döneminin başlangıcı olacağını uman Britney Spears için son 18 ay zorlu geçti.
Sanatçı, babası Jamie Spears'ın, mali ve kişisel işlerini kontrol etmeye yönelik 13 yıllık vasiliğinin kaldırıldığı Kasım 2021'den bu yana, özgürlüğünü çoğu yarı çıplak olan son derece duygusal sosyal medya mesajlarından oluşan paylaşımlarla belgeliyor.