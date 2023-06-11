Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir

"O BENİM ÇOCUKLARIMIN ANNESİ"

2004 ve 2007 arasında Spears'la evli kalan 45 yaşındaki dansçı Federline, "Metamfetamin kullanıyor olabileceğinden endişeliyim. Birinin bunu kamuoyuna duyurması ve Britney'nin kendine gelmesi için dua ediyorum. Bu çok korkunç. O benim çocuklarımın annesi" ifadesini kullandı.