Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir

Britney Spears'ın ailesi, uyuşturucu kullandığını düşündükleri pop yıldızının Amy Winehouse'la aynı trajik yolda ilerliyor olmasından korkuyor.

Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - 1

Babasının vasiliğininin sona ermesinin, yeni bir mutluluk ve istikrar döneminin başlangıcı olacağını uman Britney Spears için son 18 ay zorlu geçti.

Sanatçı, babası Jamie Spears'ın, mali ve kişisel işlerini kontrol etmeye yönelik 13 yıllık vasiliğinin kaldırıldığı Kasım 2021'den bu yana, özgürlüğünü çoğu yarı çıplak olan son derece duygusal sosyal medya mesajlarından oluşan paylaşımlarla belgeliyor.

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Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - 2

Tuhaf olduğu yönünde eleştirilen gönderiler, 41 yaşındaki Spears'ın kırılgan bir dönemden geçtiği, vasi kontrolü altındaki yıllarda ruhsal olarak zarar gördüğü ve belki de ilk kez vasiliğe yol açan mental sağlık sorunlarıyla boğuştuğu korkusuna yol açtı.

Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - 3

Spears hakkında, zor ve tehlikeli bir dönemden geçtiği kanısı yaygın. Ailesi, pop yıldızının Amy Winehouse'la aynı trajik yolda ilerliyor olmasından korkuyor. Daily Mail'e konuşan eski eşi Kevin Federline ve babası Jamie Spears, şarkıcının uyuşturucu kullandığını ve ölebileceğini düşünüyor.

Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - 4

"O BENİM ÇOCUKLARIMIN ANNESİ"

2004 ve 2007 arasında Spears'la evli kalan 45 yaşındaki dansçı Federline, "Metamfetamin kullanıyor olabileceğinden endişeliyim. Birinin bunu kamuoyuna duyurması ve Britney'nin kendine gelmesi için dua ediyorum. Bu çok korkunç. O benim çocuklarımın annesi" ifadesini kullandı.

Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - 5

İkilinin 17 yaşında Preston ve 16 yaşında Jayden adında iki oğlu var. Çocuklar, annelerinin evine uyuşturucu götürüldüğünü gördüklerini iddia ederek anneleriyle görüşmeyi reddediyor.

Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - 6

"ÜZÜCÜ BİR HABER GELECEK DİYE KORKUYORUM"

Spears'dan aylık 40 bin dolar nafaka alan Federline, "Telefon her çaldığında, üzücü bir haber gelecek diye korkuyorum" dedi. Eski eş ayrıca, "Çocukların bir sabah uyandıklarında annelerinin aşırı doz almış aldığını duymalarını istemiyorum" ifadesini kullandı.

Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - 7

Şarkıcının babası Jamie Spears da, kızının, trajik bir şekilde 27 yaşında ölen İngiliz şarkıcı Amy Winehouse ile aynı kaderi paylaşacağından endişe ettiğini söyledi. Winehouse, son yıllarında alkol ve uyuşturucu sorunu yaşıyordu. İngiliz şarkıcının ölüm nedeni de kayıtlara alkol zehirlenmesi olarak geçti.

Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - 8

Babasının Britney Spears üzerindeki vasiliği sona erdikten sonra, ünlü şarkıcı, babasının üzerindeki baskılarını anlatmış, onu kendisine zorbalık yapmak ve hatta onu doğum kontrol hapı almaya zorlamakla suçlamıştı.

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