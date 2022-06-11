Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 11.06.2022 - 12:38 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 13:17

Pop müziğin yıldızı Britney Spears ve uzun süredir beraber olduğu Sam Asghari’nin düğününe birbirinden ünlü isimler katıldı. Pop ikonu Madonna, Spears'ın eski dostu Paris Hilton ve oyuncu Drew Barrymore davete katılan isimler arasındaydı. İşte Britney Spears ve Sam Asghari'nin eğlenceli düğününden kareler ve sosyal medya paylaşımları...

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı - 1

, zor günleri artık geride bıraktı. Babasıyla geçirdiği zor dava süreci ve bebeğini kaybetmesinin ardından artık mutlu olmak istediğini sık sık belirten şarkıcı, nişanlısı ile Sam Asghari ile renkli bir düğün yaptı.

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı - 2

"BAŞARDIKK! EVLENDİK!!" notunu hayranlarıyla paylaşan Spears, düğün öncesi panik atak geçirdiğini belirse de harika bir gün yaşadığını dile getirdi. Düğünü kendi evinde yapan şarkıcı, davete katılan ünlü isimlere geldikleri için teşekkür etti.

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı - 3

Amerikalı oyuncu ve sunucu Drew Barrymore düğüne katılan isimler arasındaydı. Oyuncu, ve Britney Spears ile birbirine sarıldıkları anları paylaştı.

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı - 4

Britney Spears’ın dans videolarında şarkılarını sık sık kullandığı Selena Gomez de davete katılan isimler arasındaydı. Oyuncu paylaşımında ‘Tebrikler Britney! Düğün gününde seninle olmak büyük bir onurdu. Seni seviyorum!!” ifadelerini kullandı.

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı - 5

Elbisenin tasarımcısı Donatelle Versace, aynı zamanda Paris Hilton’ın da elbisesini hazırladı. İtalyan tasarımcı sosyal medya hesabından “Ne geceydi ama! Özgürlüğü ve aşkı kutladığımız bu gecede arkadaşlarımla beraber olmak harikaydı” notunu düştü.

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı - 6

Spears’ın eski dostlarından biri olan ikonik şarkıcı Madonna da yıldızın düğününe katıldı. Renkli bir elbise tercih eden Madonna, Spears ile after parti pozu verdi.

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı - 7

Madonna, renkli düğün stilini sosyal medya hesabından paylaştı.

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı - 8

Spears’ın elbisesinin tasarımı İtalyan moda devinin kreatif direktörü Donatella Versace’ye ait. Markanın resmi sayfasından elbisenin yapım aşamaları paylaşıldı.

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı - 9

Madonna ve Donatella Versace

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı - 10

Donatella Versace, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore

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