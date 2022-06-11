Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 11.06.2022 - 12:38 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 13:17
Britney Spears, zor günleri artık geride bıraktı. Babasıyla geçirdiği zor dava süreci ve bebeğini kaybetmesinin ardından artık mutlu olmak istediğini sık sık belirten şarkıcı, nişanlısı ile Sam Asghari ile renkli bir düğün yaptı.
"BAŞARDIKK! EVLENDİK!!" notunu hayranlarıyla paylaşan Spears, düğün öncesi panik atak geçirdiğini belirse de harika bir gün yaşadığını dile getirdi. Düğünü kendi evinde yapan şarkıcı, davete katılan ünlü isimlere geldikleri için teşekkür etti.
Amerikalı oyuncu ve sunucu Drew Barrymore düğüne katılan isimler arasındaydı. Oyuncu, Selena Gomez ve Britney Spears ile birbirine sarıldıkları anları paylaştı.
Britney Spears’ın dans videolarında şarkılarını sık sık kullandığı Selena Gomez de davete katılan isimler arasındaydı. Oyuncu paylaşımında ‘Tebrikler Britney! Düğün gününde seninle olmak büyük bir onurdu. Seni seviyorum!!” ifadelerini kullandı.
Elbisenin tasarımcısı Donatelle Versace, aynı zamanda Paris Hilton’ın da elbisesini hazırladı. İtalyan tasarımcı sosyal medya hesabından “Ne geceydi ama! Özgürlüğü ve aşkı kutladığımız bu gecede arkadaşlarımla beraber olmak harikaydı” notunu düştü.
Spears’ın eski dostlarından biri olan ikonik şarkıcı Madonna da yıldızın düğününe katıldı. Renkli bir elbise tercih eden Madonna, Spears ile after parti pozu verdi.
Madonna, renkli düğün stilini sosyal medya hesabından paylaştı.
Spears’ın elbisesinin tasarımı İtalyan moda devinin kreatif direktörü Donatella Versace’ye ait. Markanın resmi sayfasından elbisenin yapım aşamaları paylaşıldı.
Madonna ve Donatella Versace
Donatella Versace, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore