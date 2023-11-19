Britney Spears'ın kitabını filme uyarlamaya talip olan Brad Pitt'e tepki

Britney Spears'ın çok ses getieren anı kitabının sinemaya uyarlanması için teklif veren isimler arasında yer alan Brad Pitt, tepki çekti. Filmin yapımcılığını üstlenmeye talip olan ünlü oyuncuya, "kadınların sömürülmesi ve taciz edilmesiyle ilgili hikayelerde adının geçtiği" yönünde eleştiriler yapıldı.

Britney Spears'ın kitabını filme uyarlamaya talip olan Brad Pitt'e tepki - 1

Britney Spears'ın hayatını anlattığı anı kitabı "The Woman in Me"nin (İçimdeki Kadın) beyazperdeye taşınması için çalışmalar başladı. 24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitabın sinemaya aktarılması için pek çok ünlü isim talip oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears'ın kitabını filme uyarlamaya talip olan Brad Pitt'e tepki - 2

Filmin telif hakları için Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimlerin teklif verdiği öğrenildi.

Britney Spears'ın kitabını filme uyarlamaya talip olan Brad Pitt'e tepki - 3

Ancak Plan B Entertainment adlı prodüksiyon şirketi olan Brad Pitt'in film için girişimde bulunduğu haberleri, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Pitt'in teklifi sonrası X platformunda eleştirilerini dile getirenler, ünlü oyuncunun "tacize uğramış bir kadınla ilgili bir hikayenin yapımcılığını üstlenmesinin" riyakarlık olacağını dile getirdi.

Britney Spears'ın kitabını filme uyarlamaya talip olan Brad Pitt'e tepki - 4

Pitt'i, bazı Angelina Jolie hayranları da eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Mağdur kadınların biyografileri senin toplum gözündeki imajını onarmanın bir aracı değil" yorumunu yazdı. 

Bir başka kullanıcı da "Brad Pitt'in kadınların sömürülmesi ve taciz edilmesiyle ilgili hikayelerde adını sürekli ortaya atması benim için apayrı bir kötülük türü" ifadesini kullandı. 

Britney Spears'ın kitabını filme uyarlamaya talip olan Brad Pitt'e tepki - 5

ABD merkezli medya şirketi The Ankler geçen hafta Spears'ın, kitabının başarısını "çevreleyen medya çılgınlığı" ve gelen "tepkilerden bunalması" sonucu ekibinin, pop yıldızının "nefes alacak zamanı olana kadar hakların nereye gideceğiyle ilgili önemli kararlar vermeyi ertelediğini" bildirmişti.

Page Six'in haberine göre Spears'ın, "o ruh halinde hissetmediği" için adı açıklanmayan bir yapımcıyla yapacağı görüşmeyi "son anda" ertelediği anlaşılıyor.

Britney Spears'ın kitabını filme uyarlamaya talip olan Brad Pitt'e tepki - 6

Öte yandan 41 yaşındaki pop müzik ikonu Britneyv Spears; şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı "The Woman in Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitabının ardından daha söyleyecek çok sözü olduğunu ifade ederek ikinci kitabı da çkaracağını açıklamıştı. 

Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Mizah her şeyin ilacıdır! Oynamaya devam et" diyen ünlü şarkıcı, "İkinci cilt gelecek yıl çıkacak. Hazır olun!" ifadesini kullanmıştı. 

Britney Spears'ın kitabını filme uyarlamaya talip olan Brad Pitt'e tepki - 7

Ünlü şarkıcının 24 Ekim'de çıkan anı kitabı, çıkışından sadece saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oldu.

Spears, kitap satışındaki rekor haberini, "Oluyor. Kitabım tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oluyor ve sadece bir günde. Destek veren tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" sözleriyle sosyal medyada paylaşmıştı.

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