Britney Spears'ın kitabını filme uyarlamaya talip olan Brad Pitt'e tepki

Öte yandan 41 yaşındaki pop müzik ikonu Britneyv Spears; şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı "The Woman in Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitabının ardından daha söyleyecek çok sözü olduğunu ifade ederek ikinci kitabı da çkaracağını açıklamıştı.

Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Mizah her şeyin ilacıdır! Oynamaya devam et" diyen ünlü şarkıcı, "İkinci cilt gelecek yıl çıkacak. Hazır olun!" ifadesini kullanmıştı.