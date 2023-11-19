Britney Spears'ın kitabını filme uyarlamaya talip olan Brad Pitt'e tepki
Britney Spears'ın çok ses getieren anı kitabının sinemaya uyarlanması için teklif veren isimler arasında yer alan Brad Pitt, tepki çekti. Filmin yapımcılığını üstlenmeye talip olan ünlü oyuncuya, "kadınların sömürülmesi ve taciz edilmesiyle ilgili hikayelerde adının geçtiği" yönünde eleştiriler yapıldı.
Britney Spears'ın hayatını anlattığı anı kitabı "The Woman in Me"nin (İçimdeki Kadın) beyazperdeye taşınması için çalışmalar başladı. 24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitabın sinemaya aktarılması için pek çok ünlü isim talip oldu.