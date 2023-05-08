Britney Spears'ın otobiyografisi ertelendi

Yaklaşık 13 yıldır serveti ve neredeyse tüm yaşamı babası Jamie Spears tarafından kontrol edilen Britney Spears, birkaç ay önce vasilik davasını kazanmıştı.
Son olarak Britney Spears, çocukluğunu, en savunmasız anlarını, Justin Timberlake’den ayrılmasının kendisini nasıl yıktığını, babasının vasiliğinden kurtulmak için verdiği mücadeleyi tüm ayrıntısıyla anlatacağı otobiyografik kitabının sonbaharda çıkacağı açıklanmıştı.
Yayıncının 41 yaşındaki Britney Spears'ın cinsel ilişkisi olduğu iki Hollywood yıldızının avukatlarından mektuplar aldıktan sonrasında kitabı askıya aldığı iddia edildi.
Bir kaynak, "Britney'i tanıyan ve yazdıklarından korkan kişiler tarafınca yayıncılara sert ifadelerle yazılmış yasal mektuplar gönderildi" dedi.
Kaynak, sözlerine "Şu anda herhangi bir hareket yok ve kitabın ne zaman çıkacağı konusunda endişeler var" diye devam etti.