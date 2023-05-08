Britney Spears'ın otobiyografisi ertelendi

Britney Spears’ın hayatına dair her şeyi anlattığı otobiyografisi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Kitabın içinde bahsetmiş olduğu bazı meşhur isimlerle ilgili cinsellik itirafları kitabın ertelenmesine neden olduğu iddia edildi.

Britney Spears'ın otobiyografisi ertelendi - 1

Yaklaşık 13 yıldır serveti ve neredeyse tüm yaşamı babası Jamie Spears tarafından kontrol edilen Britney Spears, birkaç ay önce vasilik davasını kazanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears'ın otobiyografisi ertelendi - 2

Son olarak Britney Spears, çocukluğunu, en savunmasız anlarını, Justin Timberlake’den ayrılmasının kendisini nasıl yıktığını, babasının vasiliğinden kurtulmak için verdiği mücadeleyi tüm ayrıntısıyla anlatacağı otobiyografik kitabının sonbaharda çıkacağı açıklanmıştı.

Britney Spears'ın otobiyografisi ertelendi - 3

Yayıncının 41 yaşındaki Britney Spears'ın cinsel ilişkisi olduğu iki Hollywood yıldızının avukatlarından mektuplar aldıktan sonrasında kitabı askıya aldığı iddia edildi.

Britney Spears'ın otobiyografisi ertelendi - 4

Bir kaynak, "Britney'i tanıyan ve yazdıklarından korkan kişiler tarafınca yayıncılara sert ifadelerle yazılmış yasal mektuplar gönderildi" dedi.

Britney Spears'ın otobiyografisi ertelendi - 5

"KİTABIN NE ZAMAN ÇIKACAĞI KONUSUNDA ENDİŞELER VAR"

Kaynak, sözlerine "Şu anda herhangi bir hareket yok ve kitabın ne zaman çıkacağı konusunda endişeler var" diye devam etti.

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