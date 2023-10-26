Britney Spears'ın satış rekoru kıran kitabından kazanacağı para belli oldu

Britney Spears, anı kitabı en çok satan ünlü isim olarak şimdiden tarihe geçti. Peki Spears “The Woman in Me” (İçimdeki Kadın) adlı kitabından ne kadar para kazanacak?

41 yaşındaki Amerikalı şarkıcının kitabı 24 Ekim'de piyasaya çıktı. Kitap, satışa çıkmasından saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oldu. TMZ'nin haberine göre Spears, kitap anlaşmasında 12,5 milyon dolara imza attı. Bunun yanı sıra satış gelirinden de yüzde 25 alması, anlaşma dahilinde. Yayınevi henüz satış karından Spears'a ödeme yapmadı.