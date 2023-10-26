Britney Spears'ın satış rekoru kıran kitabından kazanacağı para belli oldu

Anı kitabı en çok satan ünlü isim olarak şimdiden tarihe geçen Britney Spears'ın kitap anlaşmasından kazancı belli oldu.

Britney Spears'ın satış rekoru kıran kitabından kazanacağı para belli oldu - 1

Britney Spears, anı kitabı en çok satan ünlü isim olarak şimdiden tarihe geçti. Peki Spears “The Woman in Me” (İçimdeki Kadın) adlı kitabından ne kadar para kazanacak?

41 yaşındaki Amerikalı şarkıcının kitabı 24 Ekim'de piyasaya çıktı. Kitap, satışa çıkmasından saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oldu. TMZ'nin haberine göre Spears, kitap anlaşmasında 12,5 milyon dolara imza attı. Bunun yanı sıra satış gelirinden de yüzde 25 alması, anlaşma dahilinde. Yayınevi henüz satış karından Spears'a ödeme yapmadı.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears'ın satış rekoru kıran kitabından kazanacağı para belli oldu - 2

Kitap piyasaya çıkmadan önce, ön siparişte de rekor kırmış, en çok ön sipariş verilen kitap olmuştu. Yayınevi yöneticisi Cade Hudson, ön siparişte dokuz milyon kopyanın satıldığını açıklamıştı.

Britney Spears'ın satış rekoru kıran kitabından kazanacağı para belli oldu - 3

Böylece Britney Spears'ın anı kitabı, Prens Harry'nin ön siparişte üç milyon satan "Spare" (Yedek) kitabını katlayarak, kurgu olmayan kitaplar arasında tüm zamanların en çok ön sipariş verileni olmuştu.

Britney Spears'ın satış rekoru kıran kitabından kazanacağı para belli oldu - 4

Spears, kitap satışındaki rekor haberini dün, "Oluyor. Kitabım tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oluyor ve sadece bir günde. Destek veren tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Britney Spears'ın satış rekoru kıran kitabından kazanacağı para belli oldu - 5

Britney Spears'ın anılarını topladığı "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) şarkıcının şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklanıyor.

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