Britney Spears'ın Versace gelinliğine dair ayrıntılar: Yapımı 700 saatten fazla sürdü

Haberler - ntv.com.tr | 13.06.2022 - 10:42
Pop müziğin yıldızı Britney Spears ve uzun süredir beraber olduğu nişanlısı Sam Asghari geçtiğimiz günlerde yakın dostlarının katıldığı renkli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.
Renkli düğünün yanı sıra Spears’ın düğününde kimin ya da hangi markanın tasarımını giyeceği aylardır merak konusuydu. Çiftin gelinlik ve damatlık tercihlerinin, lüks moda devi Versace'den yana olduğu ortaya çıktı.
40 yaşındaki şarkıcıya özel olarak hazırlanan gelinlik, uzun V yaka ve göğüs dekolteliydi. Gelinlik, incilerle süslenmiş beyaz tül eldiven ve uzun tül duvakla tamamlanmıştı.
28 yaşındaki Asghari de siyah, kenarları saten geçişli düz bir smokinden yana tercih yaptı.
Geçtiğimiz cuma günü lüks moda devi Versace’nin baş kreatif sorumlusu Donatella Versace bir açıklama yaparak, hem Spears’ın gelinliğini hem de Asghari'nin smokinini tasarladığını açıklamıştı.
İtalyan tasarımcı, çiftin sosyal medya hesabından fotoğraflarını, “Britney ve Sam’in evlendiğini görmek en mutlu gün. İkisini de bu özel günlerinde Versace'de görmek beni çok gururlandırıyor. Britney'nin gelinliğini tasarlamak bir rüyaydı. Gelinliği zarif beyaz ipekten yapıldı. Her ayrıntıya muazzam sevgi döküldü. Birlikte muhteşem görünüyorlar" notuyla paylaştı.
Versace, paylaşımında yakın dostu Spears’in kalbinde çok özel bir yeri olduğunu da belirtti.
Spears’ın omuzları açık gelinliğinin kuyruğu üç metre uzunluğundayken, elbisenin vücuda oturan ön kısmı pileli, etek kısmı da yırtmaçlıydı.
Elbisenin yapımının 700 saatten fazla sürdüğü ve Spears’in kolyesi, bilekliği ve küpesinin 62 karat değerinde olduğu belirtildi.
Spears’ın gelin makyajını makyaj sanatçısı Charlotte ve Sofia Tilbury üstlendi.
Şarkıcı, düğün sonrası düzenlenen partide de yine Versace’den kırmızı ve siyah olmak üzere iki ayrı mini elbiseyle geceye devam etti.
Öte yandan çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları da yalnız bırakmazken, Madonna, Spears'ın eski dostu Paris Hilton, Donatelle Versace ve oyuncu Drew Barrymore davete katılan isimler arasındaydı.