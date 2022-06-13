Britney Spears'ın Versace gelinliğine dair ayrıntılar: Yapımı 700 saatten fazla sürdü

"KALBİMDE ÇOK ÖZEL BİR YERİ VAR"

İtalyan tasarımcı, çiftin sosyal medya hesabından fotoğraflarını, “Britney ve Sam’in evlendiğini görmek en mutlu gün. İkisini de bu özel günlerinde Versace'de görmek beni çok gururlandırıyor. Britney'nin gelinliğini tasarlamak bir rüyaydı. Gelinliği zarif beyaz ipekten yapıldı. Her ayrıntıya muazzam sevgi döküldü. Birlikte muhteşem görünüyorlar" notuyla paylaştı.

Versace, paylaşımında yakın dostu Spears’in kalbinde çok özel bir yeri olduğunu da belirtti.