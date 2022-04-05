Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in evlilik sözleşmesi

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

Çiftin düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladağı öğrenildi. Ancak oyunculuk yapan Amerikalı Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıktı.

23 yaşındaki Brookly Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi 2020 yılından, yani nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyor aslında. Bu iddiaya ne Beckham ne de Peltz ailesinden bir açıklama geldi.