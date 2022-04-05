Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in evlilik sözleşmesi

Haberler | 05.04.2022 - 14:21
David ve Victoria Beckham çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham'ın Nicola Anne Peltz ile düğününe geri sayım başladı. Genç çift 9 Nisan'da hayatını birleştiriyor. Düğünün ayrıntıları merak edilirken basına yansıyan bir iddia bu heyecanı gölgede bıraktı.
Çiftin düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladağı öğrenildi. Ancak oyunculuk yapan Amerikalı Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıktı.
23 yaşındaki Brookly Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi 2020 yılından, yani nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyor aslında. Bu iddiaya ne Beckham ne de Peltz ailesinden bir açıklama geldi.
Her iki gencin ailesi de servetleriyle gündemde. Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon sterlin. Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı. Peltz ailesinin 1,3 milyar sterlin serveti bulunuyor. Nelson Peltz ülkesinin sayılı zenginleri arasında. Nicola Anne Peltz'in annesi de eski bir model olan Claudia Heffner Peltz.
Çiftin düğünü Nicola Anne Peltz'in ailesinin sahip olduğu Florida, Palm Beach'teki 76 milyon sterlinlik malikanede yapılacak. Törenin maliyetinin 3 milyon sterlin civarında olacağı tahmin ediliyor.
Bu arada çiftin, düğünün yayın haklarını Vogue dergisine sattığı, bu yüzden de konukların sosyal medya paylaşımı yapmaması için sıkı önlemler alınacağı belirtiliyor. Bu önlemlerin başında davetlilere fotoğraf çekme yasağı getirilmesi olduğu biliniyor.
Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giyecek. Bu gelinlikler de iddia edildiği gibi moda tasarımcısı olan Victoria Beckham'ın değil moda devi Valentino'nun imzasını taşıyacak. Nicola Anne Peltz'in, hazırlıklar sırasında kendi tasarımcısıyla birlikte gelinlik provaları için sık sık Roma'ya gittiği belirtiliyor.
Damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik edecek. Beckham çiftinin tek kızı olan Harper Seven'ın ise gelinin nedimeleri arasında yer alması bekleniyor.
Nicola Anne Pelz ile Brooklyn Beckham, 2020 yılında nişanlandı. Nişan haberi pandemi koşullarında, sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. En iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı.
Çift, aşklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ifade ediyor. Çifte yakın kaynaklara göre, Brooklyn Beckham, Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Kısa sürede Beckham Ailesi ile kaynaşan Peltz, ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu.