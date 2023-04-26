Bruce Willis dede oldu

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
Durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiren Willis dede olmanın heyecanını yaşıyor.
Willis’in Demi Moore evliliğinden olan kızı Rumer Willis, bebek sahibi oldu.
İlk kez annelik heyecanı yaşayan 34 yaşındaki Willis, sosyal medya hesabında bebeğinin ilk karesini yayınlandı.
Willis paylaşımına "Louetta Isley Thomas Willis" notunu düşerek kızının adını paylaşmayı ihmal etmedi.
Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti.
Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için 'erkek enerjisine' ihtiyacı olduğunu belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var onu anlıyorum" demişti.
Birlikteliklerinden üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.
1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.
Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor.