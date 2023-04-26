Bruce Willis dede oldu

EŞLERİ ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.

Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor.