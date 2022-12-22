Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim

Rol aldığı 'Hayalet' filmiyle 90'lı yıllara damga vuran Demi Moore, Bruce Willis ile evliliğinden olan kızının hamile olması üzerine “Büyükanne dönemine girdim” açıklamasında bulundu.

Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim - 1

Ünlü oyuncu Demi Moore'un, Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis ile birlikteliğinden olan kızı Rumer Willis hamile olduğunu açıkladı.

Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim - 2

Kızının müjdeli haberini sosyal medyada paylaşan 60 yaşındaki oyuncu “Büyükanne dönemine giriyorum” dedi.

Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim - 3

İlk defa torun sahibi olmaya hazırlanan Moore, 60 yaşındaki fiziği ve fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor.

Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim - 4

Birlikteliklerinden Tallulah (28), Scout ( 31) ve  Rumer (34) adlarında üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor. 

Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim - 5

YILBAŞI BULUŞMASI YAPTILAR

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiriyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.

Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim - 6

Demi Moore, ilk bebeğini bekleyen kızı Rumer Willis'in çocukluk fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.

Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim - 7

BÖYLE DUYURDU

34 yaşındaki Willis, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını bu kare ile paylaştı. Müzisyen sevgilisi Derek Richard Thomas’ın karnını öptüğü anları paylaşan oyuncu, Willis ve Moore’un en büyük çocuğu.

Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim - 8

Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti. Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için 'erkek enerjisine' ihtiyacı olduğunu belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var onu anlıyorum" demişti. 

N-LIFE HABERLERİ

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