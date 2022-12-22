Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim

Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti. Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için 'erkek enerjisine' ihtiyacı olduğunu belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var onu anlıyorum" demişti.