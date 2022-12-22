Bruce Willis ile ilk torunu bekleyen Demi Moore: Büyükanne dönemine girdim

Ünlü oyuncu Demi Moore'un, Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis ile birlikteliğinden olan kızı Rumer Willis hamile olduğunu açıkladı.
Kızının müjdeli haberini sosyal medyada paylaşan 60 yaşındaki oyuncu “Büyükanne dönemine giriyorum” dedi.
İlk defa torun sahibi olmaya hazırlanan Moore, 60 yaşındaki fiziği ve fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor.
Birlikteliklerinden Tallulah (28), Scout ( 31) ve Rumer (34) adlarında üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.
Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiriyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.
Demi Moore, ilk bebeğini bekleyen kızı Rumer Willis'in çocukluk fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.
34 yaşındaki Willis, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını bu kare ile paylaştı. Müzisyen sevgilisi Derek Richard Thomas’ın karnını öptüğü anları paylaşan oyuncu, Willis ve Moore’un en büyük çocuğu.
Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti. Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için 'erkek enerjisine' ihtiyacı olduğunu belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var onu anlıyorum" demişti.