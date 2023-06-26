Bruce Willis'in çocukları, oyuncunun onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı'nda

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine demans teşhisi konan Bruce Willis, eşi Emma Hemming'in paylaşımıyla gündeme geldi. Hemming, Hollywood'un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda çocuklarıyla Willis'in yıldızını ziyaret etti.

Bruce Willis'in çocukları, oyuncunun onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı'nda - 1

DEMANS TEŞHİSİ

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in çocukları, oyuncunun onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı'nda - 2

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

Willis'in eşi Emma Heming, iki kızıyla birlikte Hollywood'un ünlü mekanlarını ziyaret etti.

İlk durak, Hollywood’un ünlü Şöhretler Kaldırımı'ydı. Ünlü isimler, kariyerlerinde elde ettikleri başarı sayesinde bu kaldırımda yıldızı sahibi olabiliyor.

Bruce Willis'in çocukları, oyuncunun onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı'nda - 3

17 SENE ÖNCE YILDIZ SAHİBİ OLDU

Aksiyon filmlerinin yıldızı Bruce Willis de o isimlerden biri. Oyuncu, 2006 yılında ünlü kaldırımda yıldız sahibi olmuştu.

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Şöhretler Kaldırımı (Walk of Fame) ünlü film ve dizi oyuncularına ev sahipliği yapıyor. Kaldırımda Michael Jackson'dan Frank Sinatraya, Daniel Craig'den Salma Hayek'e birçok ünlü ismin adı yazıyor.

Hollywood camiasında, burada yıldız sahibi olmak oldukça onur verici bulunuyor.

Bruce Willis'in çocukları, oyuncunun onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı'nda - 4

Hemming, Bruce Willis'in adının yazılı olduğu yıldız ile paylaşım yaptı.

Bruce Willis'in çocukları, oyuncunun onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı'nda - 5

Willis'in eşi ardından kızlarını Madame Tussauds müzesine götürdü.

Willis'in balmumu heykeliyle poz veren Hemming "Bunu daha önce yapmıştık" notunu düştü.

Bruce Willis'in çocukları, oyuncunun onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı'nda - 6

Öte yandan, geçtiğimiz Babalar Günü'nde Hemming "Tanıdığım en iyi babanın Babalar Günü kutlu olsun" diyerek paylaşım yapmıştı.

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