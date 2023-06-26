Bruce Willis'in çocukları, oyuncunun onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı'nda
Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine demans teşhisi konan Bruce Willis, eşi Emma Hemming'in paylaşımıyla gündeme geldi. Hemming, Hollywood'un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda çocuklarıyla Willis'in yıldızını ziyaret etti.
DEMANS TEŞHİSİ
Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.