Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi)

Oyuncu Hazal Kaya radika bir kararla saçlarını kısacık kestirdi. Yeni görünümüyle adeta başka birine dönüşen Kaya, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 1

Zaman zaman saç rengini değiştiren ancak senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.

N-LIFE HABERLERİ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 2

Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kesitrdi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 3

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 4

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 5

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 6

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 7

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 8

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 9

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 10

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 11

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 12

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 13

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 14

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 15

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 16

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 17

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 18

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 19

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 20

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 21

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 22

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 23

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 24

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 25

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 26

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 27

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 28

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 29

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 30

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 31

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 32

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 33

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 34

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 35

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 36

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 37

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 38

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 39

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 40

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 41

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 42

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 43

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 44

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 45

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 46

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 47

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 48

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 49

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 50

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 51

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 52

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 53

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 54

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 55

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 56

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 57

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 58

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 59

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 60

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 61

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 62

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 63

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 64

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 65

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 66

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 67

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 68

Büşra Pekin

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 69

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 70

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 71

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 72

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 73

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 74

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 75
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 76

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 77
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 78

FIRAT TANIŞ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 79
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 80

NEJAT İŞLER

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 81
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 82

DEMET EVGAR

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 83
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 84

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 85

HALİT ERGENÇ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 86
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 87

BENSU SORAL

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 88

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 89
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 90

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 91

ŞÜKRAN OVALI

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 92
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 93

MUSTAFA SANDAL

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 94
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 95

EDİS

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 96
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 97

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 99

BERGÜZAR KOREL

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Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 101
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 102

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 103

GONCA VUSLATERİ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 104
Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 105

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 106

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 107

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 108

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 109

ELÇİN SANGU

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 110

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 111

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 112

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 113

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 114

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 115

MURAT BOZ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 116

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 117

SILA

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 118

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 119

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 120

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 121

FAHRİYE EVCEN

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 122

HADİSE

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 123

ÖZCAN DENİZ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 124

ALMEDA ABAZİ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 125

ESRA EROL

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 126

ŞEYMA SUBAŞI

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 127

TARKAN

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 128

SEZEN AKSU

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 129

EBRU GÜNDEŞ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 130

BİRCE AKALAY

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 131

SİBEL CAN

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 132

PNAR ALTUĞ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 133

DENİZ AKKAYA

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 134

GÜLŞEN

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 135

EBRU ŞALLI

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 136

AYŞECAN TATARİ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 137

AJDA PEKKAN

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 138

SEDA SAYAN

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 139

ÇAĞLA ŞIKEL

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 140

HANDE YENER

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 141

GİZEM HATİPOĞLU

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 142

CEYDA ATEŞ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 143

DENİZ BAYSAL

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 144

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 145

GÖKÇE BAHADIR

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 146

EMİNA SANDAL

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 147

İREM SAK

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 148

PETEK DİNÇÖZ

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 149

TUĞBA ÖZAY

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 150

TUVANA TÜRKAY

Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 151

HANDE ATAİZİ

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