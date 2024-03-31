Hazal Kaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi)
Oyuncu Hazal Kaya radika bir kararla saçlarını kısacık kestirdi. Yeni görünümüyle adeta başka birine dönüşen Kaya, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Zaman zaman saç rengini değiştiren ancak senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.