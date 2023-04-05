Bruce Willis'in eşi Emma Heming: Demi ile Bruce'u ben de çok yakıştırırdım

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.
19 Mart'ta 68. doğum gününü kutlayan Willis, geniş ailesiyle bir araya gelmişti. Willis ve Emma Heming Willis’in çiftlik evinde bir araya gelen grupta her zaman olduğu gibi Willis'in eski eşi Demi Moore ve kızları da vardı.
Moore ve üç kızı hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Willis'i hiç yalnız bırakmıyor ve sık sık sosyal medyada bir araya geldikleri anları paylaşıyor.
Kimi zaman eşine konulan teşhis nedeniyle zorluk yaşadığını dile getiren Emma Heming Willis ise eşiyle anılarının yer aldığı kareleri ve videoları sık sık paylaşıyor.
Ancak Heming, yayınladığı yeni kareyle dikkat çekti. Bruce Willis ile eski eşi Demi Moore'un bir karesini yayınlayan Heming, fotoğrafa yazdığı ifade ile gündeme geldi.
Heming, "Evet. Onları ben de çok yakıştırırdım" diyerek Demi Moore ve Bruce Willis'in evliyken çekilen bir fotoğrafını yayınladı.
1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.
Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor.