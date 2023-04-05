Bruce Willis'in eşi Emma Heming: Demi ile Bruce'u ben de çok yakıştırırdım

ESKİ EŞİ HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR

19 Mart'ta 68. doğum gününü kutlayan Willis, geniş ailesiyle bir araya gelmişti. Willis ve Emma Heming Willis’in çiftlik evinde bir araya gelen grupta her zaman olduğu gibi Willis'in eski eşi Demi Moore ve kızları da vardı.

Moore ve üç kızı hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Willis'i hiç yalnız bırakmıyor ve sık sık sosyal medyada bir araya geldikleri anları paylaşıyor.