Bruce Willis'in eşi: Evlendiğim adamı seviyorum ve ona tapıyorum
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden ve oyunculuğu bırakan Bruce Willis ile eşi Emma Heming 15. evlilik yıldönümlerini kutladı.
Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.