Bruce Willis'in eşi: Evlendiğim adamı seviyorum ve ona tapıyorum

Heming paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün 15. yıl dönümümüz! Ve bugün bir seçim yapabilirim. Acı içinde debelenebilirim ya da bunu kutlayabilirim. Bildiğim şu ki kutlanacak çok şey var. Birliğimiz ve bağlılığımız muhtemelen her zamankinden daha güçlü.

Zeki, eğlenceli ve sağlıklı iki kızımız var. Karşılıklı saygı ve hayranlık üzerine kurulu bir ailemiz var. Ve basitçe, evlendiğim adamı seviyorum ve ona tapıyorum. Sahip olduğumuz ve yaratmaya devam ettiğimiz şeylerle gurur duyuyorum. O halde yıldönümümüz kutlu olsun!"