Bruce Willis'in eşi: Evlendiğim adamı seviyorum ve ona tapıyorum

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden ve oyunculuğu bırakan Bruce Willis ile eşi Emma Heming 15. evlilik yıldönümlerini kutladı.

Bruce Willis'in eşi: Evlendiğim adamı seviyorum ve ona tapıyorum - 1

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in eşi: Evlendiğim adamı seviyorum ve ona tapıyorum - 2

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

Oyuncunun eşi Emma Heming de bu isimlerden biri. Heming, Willis ile yeni karesini yayınlayarak 15. yıldönümlerini kutladı.

Bruce Willis'in eşi: Evlendiğim adamı seviyorum ve ona tapıyorum - 3

Heming paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 15. yıl dönümümüz! Ve bugün bir seçim yapabilirim. Acı içinde debelenebilirim ya da bunu kutlayabilirim. Bildiğim şu ki kutlanacak çok şey var. Birliğimiz ve bağlılığımız muhtemelen her zamankinden daha güçlü.

Zeki, eğlenceli ve sağlıklı iki kızımız var. Karşılıklı saygı ve hayranlık üzerine kurulu bir ailemiz var. Ve basitçe, evlendiğim adamı seviyorum ve ona tapıyorum. Sahip olduğumuz ve yaratmaya devam ettiğimiz şeylerle gurur duyuyorum. O halde yıldönümümüz kutlu olsun!"

Bruce Willis'in eşi: Evlendiğim adamı seviyorum ve ona tapıyorum - 4

69 YAŞINA BASTI

Heming geçtiğimiz günlerde Willis'in doğum gününü "Tıpkı sizin gibi, biz de ona tapıyoruz. Belki bilmediğiniz ama hayal edebileceğiniz şey, onun kollarına sarılmış olmanın bu koca dünyada en güvenli yer olduğunu. O gerçek bir centilmen. Paylaşacak çok sevgisi var. İşte ben bunu görüyorum, onun gerçek özünde. Size söyleyebilirim ki, bu çok saf ve her zaman çok iyi. Mutlu yıllar aşkım. Sen devam eden bir hediyesin" ifadeleriyle kutlamıştı.

Bruce Willis'in eşi: Evlendiğim adamı seviyorum ve ona tapıyorum - 5

KIZI TALLULAH'A OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Öte yandan, 30 yaşındaki Tallulah Willis sosyal medya hesabında babasıyla birlikte olduğu bir videosunu yayınladı ve ardından kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

Instagram'dan açıklama yapan Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" dedi.

Tallulah, Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin Scout ve Rumer adında iki kızı daha bulunuyor.

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