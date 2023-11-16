Bruce Willis'in eşinden itiraf: Suçluluk duyuyorum

Bruce Willis'in eşi Emma Heming, afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine demans teşhisi konan oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verirken suçluluk duyduğu bir konu olduğunu dile getirdi.

Bruce Willis'in eşinden itiraf: Suçluluk duyuyorum - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in eşinden itiraf: Suçluluk duyuyorum - 2

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Willis'in eşi Emma Heming, oyuncunun sağlık durumu hakkında Sunday Paper adlı programda açıklama yaptı.

Bruce Willis'in eşinden itiraf: Suçluluk duyuyorum - 3

"SUÇLULUK DUYGUSUYLA MÜCADELE EDİYORUM"

Heming "Başkalarının sahip olmadığı kaynaklara sahip olduğumu bildiğim için suçluluk duygusuyla mücadele ediyorum. Kafamı boşaltmak için yürüyüşe çıkabildiğim zamanlarda benim durumumda olmayan bir başka eşin bunu yapamayacağı aklımdan çıkmıyor" dedi.

Bruce Willis'in eşinden itiraf: Suçluluk duyuyorum - 4

Herkesi erişemeyeceği bazı doktorlara ve uzmanlara erişebildiği için ne kadar şanslı olduğunu ifade eden Heming, "Ailemizin yolculuğu hakkında paylaştıklarım basının ilgisini çektiğinde, bizimkinin dışında her biri şefkat ve ilgiyi hak eden binlerce anlatılmamış, duyulmamış hikaye olduğunu da biliyorum. Aynı zamanda, anlattıklarımın bu durumla mücadele eden başkaları için önemli olduğunu ve biraz da anlaşılmış hissetmelerini sağladığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis'in eşinden itiraf: Suçluluk duyuyorum - 5

"FARKINDA OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK ÇOK ZOR"

Öte yandan Heming, 45 yaşındaki Heming'e "Bruce neler olup bittiğinin farkında mı?" diye sorulmuş ve Heming "Farkında olup olmadığını anlamak çok zor" cevabını vermişti. Heming sözlerine "Demans çok zor bir hastalık. Bununla yaşayan insan için zor, aile için de zor. Bruce, benim veya kızlarımız için bir fark yok. Bunun bir aile hastalığını söylerler, gerçekten doğruymuş" diye devam etti.

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