Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, geçtiğimiz yıl frontotemporal demans hastalığına yakalanmıştı. Kızı Tallulah Willis, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Willis'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı - 1

"Zor Ölüm", "Mavi Ay" ve "Altıncı His" gibi filmlerle tanınan Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı - 2

ÜNLÜ AKTÖRÜN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı Tallulah Willis açıklama yaptı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı - 3

HASTALIĞI STABİL

The Drew Barrymore Show'a konuk olan Tallulah Willis, "O aynı... ki bence bu konuda isteyebileceğiniz en iyi şeyin bu olduğunu hastalık sürecinde öğrendim" diyerek Willis’in hastalığının stabil halde olduğunu açıkladı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı - 4

"BENİ SEVDİĞİNİ GÖREBİLİYORUM"

Babasının kendisini ve kardeşlerini tanıdığını söyleyen Willis, "Ve onunla birlikteyken gördüğüm şey sevgi. O benim babam ve beni seviyor. Babam olduğunu, beni sevdiğini ona bakarken görebiliyorum" dedi.

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı - 5

"AİLECE MÜCADELE EDİYORUZ"

Ailece hastalık konusunda neden bu kadar açık davrandıklarını da açıklayan Tallulah Willis, “Bir yandan, aile olarak biz buyuz, ama aynı zamanda FTD hakkında farkındalık yaratmak bizim için gerçekten önemli. Aile olarak ve bireysel olarak mücadele ettiğimiz bir şeyi göstererek diğer insanlara yardım edebiliyorsak, onu güzel bir şeye dönüştürebiliyorsak, bu bizim için gerçekten özel bir şey" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı - 6

Öte yandan Mayi Ay" dizisinin yaratıcısı Glenn Gordon Caron da birkaç ay önce Bruce Willis ile ilgili konuşmuş ve "Bruce'la ve eşi Emma (Heming) ile konuşuyorum ve üç çocuklarıyla da iletişimim var. Bruce'un hayatında kalmak için çok çabaladım" demişti.

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı - 7

"ARTIK OKUYAMIYOR"

"Bruce Willis'le vakit geçirdiyseniz, ondan daha fazla yaşama sevinci olan kimse olmadığını bilirsiniz" diyen Glenn Gordon Caron,
"Hayatı seviyordu ve her sabah uyanıp hayatı dolu dolu yaşamaya bayılıyordu. Şimdi hayatı bir paravandan izliyormuş gibi. Ziyarete geldiğim İlk bir ila üç dakika içinde kim olduğumu anladığını hissediyorum. Tam konuşamıyor. Eskiden kitap okumayı çok severdi, ama şimdi okuyamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı - 8

"YAŞAMA SEVİNCİ YOK OLDU"

Willis'in yaşam sevincinin artık yok olduğunu belirten yapımcı, "Dil becerileri artık onun için mevcut değil ama yine de o hâlâ Bruce. Onunla birlikteyken onun Bruce olduğunu biliyorsunuz ve orada olduğu için minnettar oluyorsunuz" demişti.

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı - 9

BEŞ ÇOCUK BABASI

1987-2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kalan Bruce Willis'in bu evliliğinden Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue adında üç kızı bulunuyor.

Willis'in 2009 yılından  bu yana evli olduğu Emma Heming'den de Mabel Ray,  Evelyn Penn adında iki kızı var.

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