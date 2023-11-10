Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı

"AİLECE MÜCADELE EDİYORUZ"

Ailece hastalık konusunda neden bu kadar açık davrandıklarını da açıklayan Tallulah Willis, “Bir yandan, aile olarak biz buyuz, ama aynı zamanda FTD hakkında farkındalık yaratmak bizim için gerçekten önemli. Aile olarak ve bireysel olarak mücadele ettiğimiz bir şeyi göstererek diğer insanlara yardım edebiliyorsak, onu güzel bir şeye dönüştürebiliyorsak, bu bizim için gerçekten özel bir şey" ifadelerini kullandı.