Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis babasının son durumunu açıkladı
Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, geçtiğimiz yıl frontotemporal demans hastalığına yakalanmıştı. Kızı Tallulah Willis, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Willis'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"Zor Ölüm", "Mavi Ay" ve "Altıncı His" gibi filmlerle tanınan Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.