Bruce Willis'in kızlarından duygusal mesaj: Tanıdığım en iyi baba!

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine frontotemporal demans teşhisi konan Bruce Willis, hayranlarını üzmüştü. Uzun süredir sessizliğini koruyan oyuncunun kızları ve eşi, Babalar Günü'nde duygusal mesajlar yayınladı.

Bruce Willis'in kızlarından duygusal mesaj: Tanıdığım en iyi baba! - 1

DEMANS TEŞHİSİ

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in kızlarından duygusal mesaj: Tanıdığım en iyi baba! - 2

Dün tüm dünyada Babalar Günü kutlandı.

Oyuncunun eşi, kızları ve eski eşi Demi Moore sosyal medya hesaplarında duygusal paylaşımlarda bulundu.

Oyuncunun Demi Moore ile evliliğinden olan kızı Scout Willis "Bu inanılmaz adam benim babam olduğu için çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis'in kızlarından duygusal mesaj: Tanıdığım en iyi baba! - 3

Eşi Emma Hemming ise Willis'in kızını öptüğü kareyi paylaştı. Hemming paylaşımında "Tanıdığım en iyi babanın Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

Bruce Willis'in kızlarından duygusal mesaj: Tanıdığım en iyi baba! - 4

Yakın zamanda anne olan Rumer Willis babası için "Bugün kızımı tutan babamı görmek hayatım boyunca benim için çok değerli olacak. Nezaketi ve sevgisi öyle saf ve güzel ki. Sana sahip olduğum için çok şanslıyım baba" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis'in kızlarından duygusal mesaj: Tanıdığım en iyi baba! - 5

Willis'in eski eşi Demi Moore ise oyuncunun kızlarıyla birlikte olduğu karesini paylaşarak "Bana bu üç güzel kızı verdiğin için çok minnettarım" notunu düştü.

DAHA FAZLA GÖSTER