BTS grubu Beyaz Saray'da

Güney Koreli pop müzik grubu BTS, Beyaz Saray'da! Dünyanın en ünlü K-Pop grubu, ABD Başkanı Joe Biden ile Asyalılara yönelik nefret söylemi hakkında görüştü.

Biden'ın daveti üzerine Beyaz Saray'a giden grup, Biden ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında, Biden'ın Twitter hesabından görüşmeye dair kısa bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "BTS ile bir araya gelmek harikaydı. Asyalılara yönelik nefret suçları ve ayrımcılıktaki artış konusunda farkındalık yaratmak adına tüm yaptıklarınız için teşekkürler. Konuşmamızdan daha fazla kesit paylaşmak için dört gözle bekliyorum" ifadesine yer verildi.

Biden'ın videoda, "İnsanlar sizin söylediklerinize önem veriyor, yaptıklarınız herkes için iyi şeyler. Mesele sadece büyük yeteneğiniz değil aktardığınız mesaj" sözleri dikkat çekti.