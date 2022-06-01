BTS grubu Beyaz Saray'da

Haberler | 01.06.2022 - 12:07 - Son Güncelleme : 01.06.2022 - 12:09

Dünyanın en ünlü K-Pop grubu BTS, Beyaz Saray'a giderek ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Biden, Asyalılara yönelik nefret söylemini görüşmek için davet ettiği BTS ile basına kapalı yapılan görüşme sonrası Twitter hesabından görüşmeye dair kısa bir video paylaştı.

BTS grubu Beyaz Saray'da - 1

Güney Koreli pop müzik grubu BTS, Beyaz Saray'da! Dünyanın en ünlü grubu, ABD Başkanı ile Asyalılara yönelik nefret söylemi hakkında görüştü. 

Biden'ın daveti üzerine Beyaz Saray'a giden grup, Biden ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında, Biden'ın Twitter hesabından görüşmeye dair kısa bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "BTS ile bir araya gelmek harikaydı. Asyalılara yönelik nefret suçları ve ayrımcılıktaki artış konusunda farkındalık yaratmak adına tüm yaptıklarınız için teşekkürler. Konuşmamızdan daha fazla kesit paylaşmak için dört gözle bekliyorum" ifadesine yer verildi.

Biden'ın videoda, "İnsanlar sizin söylediklerinize önem veriyor, yaptıklarınız herkes için iyi şeyler. Mesele sadece büyük yeteneğiniz değil aktardığınız mesaj" sözleri dikkat çekti.

BTS grubu Beyaz Saray'da - 2

ABD'deki Asya kökenlilerin daha çok temsil edilmesi ve Asyalılara yönelik nefret suçu ve dezenformasyon gündemiyle Beyaz Saray'a giden BTS, görüşme öncesi bir basın açıklaması yaptı. 

Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung ve Jeon Jungkook olmak üzere yedi üyeden oluşan BTS, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ile kameralar karşısına geçti. 

BTS grubu Beyaz Saray'da - 3

Asyalılara yönelik nefret söylemine değinen üyelerden Min Yoongi farklı olmanın yanlış bir şey olmadığını ve eşitliğin farklılıkları kucaklayarak başlayacağının altını çizdi. Jeon Jungkook da Güney Koreli sanatçıların müziğinin bu kadar insana ulaşıyor olmasına hâlâ şaşırdıkların müziğin tüm dil ve kültür engellerini aştığını vurguladı.

BTS grubu Beyaz Saray'da - 4

"NEFRET SUÇLARINDAKİ ARTIŞ BİZİ ÜZÜYOR"

Park Jimin nefret suçlarındaki artışın kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi. Kim Taehyung da herkesin başından farklı farklı olaylar geçtiğini hatırlatıp her bireyin değerli olduğuna, karşılıklı saygı ve anlayışın önemine vurgu yaptı.

BTS grubu Beyaz Saray'da - 5

Dijital platformlardaki dinlenmelerinin yanı sıra fiziksel albüm satışları ve konserler açısından da rekorları elinde tutan BTS'in Beyaz Saray'daki basın açıklamasına medyanın ilgisi yoğun oldu.

BTS grubu Beyaz Saray'da - 6

HAYRANLARI BEYAZ SARAY ÖNÜNDE BEKLEDİ

Kendi ülkelerinde kültür madalyasına layık görülen, geçen yıl 'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi' seçilen ve diplomatik pasaport kullanmaya hak kazanan, bu kapsamda eski başkan Moon Jae-in ile birçok etkinliğe katılan BTS'in ABD'li hayranları, Beyaz Saray önünde bekledi.

N-LIFE HABERLERİ

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