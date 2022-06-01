BTS grubu Beyaz Saray'da

Haberler | 01.06.2022 - 12:07 - Son Güncelleme : 01.06.2022 - 12:09
Güney Koreli pop müzik grubu BTS, Beyaz Saray'da! Dünyanın en ünlü K-Pop grubu, ABD Başkanı Joe Biden ile Asyalılara yönelik nefret söylemi hakkında görüştü.
Biden'ın daveti üzerine Beyaz Saray'a giden grup, Biden ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrasında, Biden'ın Twitter hesabından görüşmeye dair kısa bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "BTS ile bir araya gelmek harikaydı. Asyalılara yönelik nefret suçları ve ayrımcılıktaki artış konusunda farkındalık yaratmak adına tüm yaptıklarınız için teşekkürler. Konuşmamızdan daha fazla kesit paylaşmak için dört gözle bekliyorum" ifadesine yer verildi.
Biden'ın videoda, "İnsanlar sizin söylediklerinize önem veriyor, yaptıklarınız herkes için iyi şeyler. Mesele sadece büyük yeteneğiniz değil aktardığınız mesaj" sözleri dikkat çekti.
ABD'deki Asya kökenlilerin daha çok temsil edilmesi ve Asyalılara yönelik nefret suçu ve dezenformasyon gündemiyle Beyaz Saray'a giden BTS, görüşme öncesi bir basın açıklaması yaptı.
Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung ve Jeon Jungkook olmak üzere yedi üyeden oluşan BTS, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ile kameralar karşısına geçti.
Asyalılara yönelik nefret söylemine değinen üyelerden Min Yoongi farklı olmanın yanlış bir şey olmadığını ve eşitliğin farklılıkları kucaklayarak başlayacağının altını çizdi. Jeon Jungkook da Güney Koreli sanatçıların müziğinin bu kadar insana ulaşıyor olmasına hâlâ şaşırdıkların müziğin tüm dil ve kültür engellerini aştığını vurguladı.
Park Jimin nefret suçlarındaki artışın kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi. Kim Taehyung da herkesin başından farklı farklı olaylar geçtiğini hatırlatıp her bireyin değerli olduğuna, karşılıklı saygı ve anlayışın önemine vurgu yaptı.
Dijital platformlardaki dinlenmelerinin yanı sıra fiziksel albüm satışları ve konserler açısından da rekorları elinde tutan BTS'in Beyaz Saray'daki basın açıklamasına medyanın ilgisi yoğun oldu.
Kendi ülkelerinde kültür madalyasına layık görülen, geçen yıl 'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi' seçilen ve diplomatik pasaport kullanmaya hak kazanan, bu kapsamda eski başkan Moon Jae-in ile birçok etkinliğe katılan BTS'in ABD'li hayranları, Beyaz Saray önünde bekledi.