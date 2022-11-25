BTS üyesi Kim Seok-Jin 5 haftalık eğitim sonrası cepheye gidecek

K-pop'u dünyaya sevdiren, her adımları olay olan BTS üyeleri için cephe yolu göründü. Son dönemde zorunlu askerlik yaşlarının gelmesi nedeniyle gündemden düşmeyen grubun 29 yaşındaki üyesi Kim Seok-Jin'in gelecek ay askere alınacağı açıklandı.
Askerliğin zorunlu olduğu ülkede Jin, BTS'in askere gidecek ilk üyesi olacak.
Jin'in 13 Aralık'ta başlayacağı 5 haftalık eğitimin ardından cephe hattına gönderileceği haberi ülkede tartışma yarattı.
Haberin yayılmasının ardından çok sayıda BTS fanı sosyal medyada Jin'in güvenliğinden endişe duyduklarını paylaştı. Bazı kişiler ünlü yıldızın ön cepheye gönderilmesine itiraz etti.
Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.