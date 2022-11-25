BTS üyesi Kim Seok-Jin 5 haftalık eğitim sonrası cepheye gidecek

Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli BTS grubunun 29 yaşındaki üyesi Kim Seok-Jin gelecek ay askere gidiyor. Jin'in zorunlu askerlik kapsamında ön cephede görevlendirileceği haberi ülkede büyük tartışma yarattı. Jin 5 haftalık sonrası cepheye gidecek.

BTS üyesi Kim Seok-Jin 5 haftalık eğitim sonrası cepheye gidecek - 1

K-pop'u dünyaya sevdiren, her adımları olay olan BTS üyeleri için cephe yolu göründü. Son dönemde zorunlu askerlik yaşlarının gelmesi nedeniyle gündemden düşmeyen grubun 29 yaşındaki üyesi Kim Seok-Jin'in gelecek ay askere alınacağı açıklandı.

BTS üyesi Kim Seok-Jin 5 haftalık eğitim sonrası cepheye gidecek - 2

Askerliğin zorunlu olduğu ülkede Jin, BTS'in askere gidecek ilk üyesi olacak.

BTS üyesi Kim Seok-Jin 5 haftalık eğitim sonrası cepheye gidecek - 3

Jin'in 13 Aralık'ta başlayacağı 5 haftalık eğitimin ardından cephe hattına gönderileceği haberi ülkede tartışma yarattı.

BTS üyesi Kim Seok-Jin 5 haftalık eğitim sonrası cepheye gidecek - 4

Haberin yayılmasının ardından çok sayıda BTS fanı sosyal medyada Jin'in güvenliğinden endişe duyduklarını paylaştı. Bazı kişiler ünlü yıldızın ön cepheye gönderilmesine itiraz etti.

BTS üyesi Kim Seok-Jin 5 haftalık eğitim sonrası cepheye gidecek - 5

Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER