Burak Deniz ile barıştığı iddia edilen Büşra Develi: Kısmetimi kapatmayın

"KARŞILAŞMA DİYEBİLİRİZ"

Habertürk'ün haberine göre; ünlü isim, “İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içmeydi. Karşılaşma diyebiliriz. Bir kahve içelim dedik ve o günleri yâd ettik. Ama aşk olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi kapatmayın. Hadi başlığı da verdim" dedi.