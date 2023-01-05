Burak Deniz ile barıştığı iddia edilen Büşra Develi: Kısmetimi kapatmayın

Kendisi gibi oyuncu Burak Deniz’le 3 yıllık ilişkisini 2018’de noktalayan Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde Taksim’de ünlü oyuncuyla bir araya gelmiş ve ikilinin barıştıkları iddia edilmişti.
Önceki gün Etiler’de bir restorandan çıkarken görüntülenen Develi, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi.
Habertürk'ün haberine göre; ünlü isim, “İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içmeydi. Karşılaşma diyebiliriz. Bir kahve içelim dedik ve o günleri yâd ettik. Ama aşk olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi kapatmayın. Hadi başlığı da verdim" dedi.
Eski aşıklar, daha önce, "Bir daha bir araya gelmemiz imkansız. Geri dönüşü yok" şeklinde konuşmuştu.
2018 yılında yollarını ayıran ünlü çiftin ilişkilerinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ve sokak ortasında kavga ettikleri iddia edilmişti.
Ünlü oyuncu, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken; Develi, söylentilerin yalan olduğunu ifade edip, ayrılığı doğrulamıştı.