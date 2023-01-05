Burak Deniz ile barıştığı iddia edilen Büşra Develi: Kısmetimi kapatmayın

Eski sevgilisi Burak Deniz’le barıştığı konuşulan oyuncu Büşra Develi, haberleri yalanladı. Ünlü isim, "Böyle haberlerle kısmetimi kapatmayın" dedi.

Burak Deniz ile barıştığı iddia edilen Büşra Develi: Kısmetimi kapatmayın - 1

Kendisi gibi oyuncu Burak Deniz’le 3 yıllık ilişkisini 2018’de noktalayan Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde Taksim’de ünlü oyuncuyla bir araya gelmiş ve ikilinin barıştıkları iddia edilmişti.

Burak Deniz ile barıştığı iddia edilen Büşra Develi: Kısmetimi kapatmayın - 2

Önceki gün Etiler’de bir restorandan çıkarken görüntülenen Develi, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

Burak Deniz ile barıştığı iddia edilen Büşra Develi: Kısmetimi kapatmayın - 3

"KARŞILAŞMA DİYEBİLİRİZ"

Habertürk'ün haberine göre; ünlü isim, “İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içmeydi. Karşılaşma diyebiliriz. Bir kahve içelim dedik ve o günleri yâd ettik. Ama aşk olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi kapatmayın. Hadi başlığı da verdim" dedi.

Burak Deniz ile barıştığı iddia edilen Büşra Develi: Kısmetimi kapatmayın - 4

"BİR DAHA BİR ARAYA GELMEMİZ İMKANSIZ"

Eski aşıklar, daha önce, "Bir daha bir araya gelmemiz imkansız. Geri dönüşü yok" şeklinde konuşmuştu.

Burak Deniz ile barıştığı iddia edilen Büşra Develi: Kısmetimi kapatmayın - 5

İHANET İDDİASIYLA AYRILDILAR

2018 yılında yollarını ayıran ünlü çiftin ilişkilerinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ve sokak ortasında kavga ettikleri iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken; Develi, söylentilerin yalan olduğunu ifade edip, ayrılığı doğrulamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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