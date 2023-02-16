Burcu Biricik içini döktü: Kendimi amacını yitirmiş küçük bir sal gibi hissediyorum

Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 10 ili etkileyen depremler, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşanan felaket sonrası herkes seferber olurken Burcu Biricik de yardım çalışmalarına katıldı.
"Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz" diyen ünlü oyuncu afet bölgesi için yardım kolilerini hazırladı. Günlerdir canla başla çalışan Burcu Biricik, yaşanan felaketten sonra hissettiklerini takipçileriyle paylaştı.
Burcu Biricik "Kendimi amacını tamamen yitirmiş, denizin üstünde boş boş salınan küçük bir sal gibi hissediyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Deniz de tutmuş midem bulanıyor kusmak istiyorum hem de nasıl kusmak. Gördüklerimden duyduklarımdan düşündüklerimden midem bulanıyor. Diyorum ki sen küçücük bir salsın ne yapabilirsin ki dünya için. Sonra diyorum ki o küçücük salımla küçücük küreklerimi diğer kayıklara doğru sürmek zorundayım. Buna en çok kendim için ihtiyacım var. Yoksa bu çöplükte bu yığıntının içinde kaybolup gideceğim. Küçük kürekli küçük sallar iyi ki varsınız."