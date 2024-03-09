Burcu Biricik'ten hamilelik pozları
Anne olmak için gün sayan oyuncu Burcu Biricik katıldığı bir etkinlikte kırmızı elbisesiyle beğeni topladı
Emre Yetkin ile evli olan ünlü oyuncu Burcu Biricik bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Emre Yetkin ile evli olan ünlü oyuncu Burcu Biricik bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
2016 yılında nikah masasına oturan çift, dün 8 Mart Kadınlar Günü için düzenlenen bir etkinliğe katıldı.
Biricik, kırmızı elbisesiyle etkinlikte boy gösterdi.
Çiftin kız çocukları olacak.