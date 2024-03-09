Burcu Biricik'ten hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayan oyuncu Burcu Biricik katıldığı bir etkinlikte kırmızı elbisesiyle beğeni topladı

Burcu Biricik'ten hamilelik pozları - 1

Emre Yetkin ile evli olan ünlü oyuncu Burcu Biricik bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Burcu Biricik'ten hamilelik pozları - 2

2016 yılında nikah masasına oturan çift, dün 8 Mart Kadınlar Günü için düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Burcu Biricik'ten hamilelik pozları - 3

Biricik, kırmızı elbisesiyle etkinlikte boy gösterdi.

Çiftin kız çocukları olacak.

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