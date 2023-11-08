Can Yaman'a annesinden nostaljik kutlama: İyi ki doğdun kıymetlim!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde, İtalya'da kendisini çekmeye çalışan bir kişinin telefonunu alıp fırlatmıştı. Görüntüleri çok konuşulan Yaman, olaydan sonra şu açıklamayı yapmıştı:
"Başrolünde yer aldığım ‘Viola Come il Mare’ dizisinin 2. sezonunu çekmek için bulunduğum Sicilya’nın Palermo şehrinde hayranlarımla olan gerçek ilişkim... Gün bitiminde çekimlerin sona ermesinin ardındaki sevgi seli ve yorgunluğa rağmen kucaklaşmamız… Yıllardır olduğu gibi durum böyle, bu gerçek bir gün bile değişmedi… Tacizci sarkıntılar başka, gerçek hayranlarım başka… Bu ayrımı fark etmenizi temenni ediyorum. Tekrar ediyorum gazetelerin her elinde telefon olanı otomatik olarak 'hayran' olarak kabul etmesinden rahatsızım. Böyle bir sevginin ve ilginin olduğu yerde stalkerların, tacizcilerin, fırsatçıların da olması kaçınılmaz. Bunu göremeyecek, bilemeyecek, anlayamayacak kadar naif olamazsınız; aksi takdirde art niyetlisiniz demektir."