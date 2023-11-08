Can Yaman'a annesinden nostaljik kutlama: İyi ki doğdun kıymetlim!

Öte yandan ünlü oyuncu son dönemde hayranlarına karşı tepki çeken davranışları ve yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Geçen günlerde kendisini çekmeye çalışan bir hayranının telefonunu fırlatmasıyla ilgili açıklama yapan Yaman, rol aldığı dizi için sıkı bir çalışma içinde olduğunu belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyoruz ve bu nedenle sık sık strese giriyoruz. Hayranlarıma vakit ayıramadığım için üzgünüm. Set gece 1’de bitiyor ve dışarıda resim için insanlar beni bekliyor. Yorgunum ve ertesi gün yine çok erken kalkıyorum, bu yüzden fotoğraf çekmek için duramıyorum ve sadece ‘merhaba’ diyorum. Bazıları beni kötü adam gibi gösteriyor. Gerçekten üzgünüm" demişti.