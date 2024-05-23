Cannes'a giden ünlüleri eleştirmişti: Dilan Çiçek Deniz'den Esra Dermancıoğlu'na cevap
Bu yıl 77. düzenlenen Cannes Film Festivali'ne birçok Türk oyuncu katıldı. Festivale katılan ve görünümleriyle gündemde olan ünlü isimleri eleştiren Esra Dermancıoğlu'na bir cevap da Dilan Çiçek Deniz'den geldi.
Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali, birçok başarılı yapıma ve ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den birçok ünlü isim de katıldı.