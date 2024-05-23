Cannes'a giden ünlüleri eleştirmişti: Dilan Çiçek Deniz'den Esra Dermancıoğlu'na cevap

"BİZİ TEMSİL EDEN OYUNCULAR, ORADA YARI ÇIPLAK"

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz günlerde kırmızı halı görünümleriyle gündeme gelen Türk oyuncular hakkında konuşmuştu.

Dermancıoğlu, "Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim" demişti.