Cannes'da Irina Shayk fırtınası

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, Cannes Film Festivali'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Martin Scorsese'in "Killers of the Flower Moon" filminin geçtiğimiz gün yapılan prömiyerine katılan 37 yaşındaki model, lacivert Armani Privé Couture elbisesiyle kırmızı halının en beğenilen isimlerinden biri oldu.
Derin göğüs dekolteli ve tül etekli elbisesini iri küpeleriyle tamamlayan eski Victoria's secret meleği, moda eleştirmenlerinden tam not aldı.
Shayk, önceki gün de "Firebrand" fiminin galasındaydı. Ünlü model, cesur kıyaget seçimiyle takdir toplasa da bu defa moda editörlerinin eleştirileriyle karşılaştı.
Shayk, Nijeryalı moda tasarımcısı Mowalola Ogunlesi'nin kıyafetini tercih etmişti.
Düşük bel eteğini tamamlayan çapraz üst ile güçlü karın kaslarını sergileyen Shayk, fit vücuduyla beğeni alsa da kıyafeti pek çok kişi tarafından demode bulundu.
Shayk, hem iyi hem de kötü tercihiyle adından söz ettirmeyi başardı ve Cannes'da fırtına gibi esti. Zaten Shayk, modanın klişelerine meydan okumasıyla, sınırları zorlamasıyla tanınıyor.
Dünyanın en önemli modelleri arasında yer alan Shayk, geçen ay verdiği bir röportajda kariyerinin başlarında maruz kaldığı baskıdan söz etmişti.
"Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler" ifadesini kullanmıştı.
Ancak bu eleştiriler Shayk'ın kilo vermenin yollarını aramasını sağlamamıştı. Kusurlarının farkında olduğunu belirten model yine de iş bulmak için kilo vermeyi düşünmediğini belirtmiş ve "Ben her zaman böyleydim. Hayır, bir iş almak için 10 kilo vermeyecektim" demişti.
Bugüne dek Chanel, Givenchy, Versace, Guess ve Victoria’s Secret gibi birbirinden büyük markalarla çalışan Shayk, rejim konusundaki katı duruşunu inatçılığına bağlamış ve şöyle demişti:
"Bilmiyorum, belki de Oğlak burcu olduğum içindir. Annem her zaman şöyle derdi: ‘Çok inatçısın.’ Bu sadece kişiliğimin bir parçası.”
Ünlü aktör Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea adında bir kızı olan Shayk, sırf bir anne olduğu için değişmek zorunda hissetmediğini söyleyerek, "Bir annesin, evet ama bu senin mini bir etekle ve çekici bir görünümle sokağa çıkamayacağın anlamına gelmiyor" diye konuşmuştu.