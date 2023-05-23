Cannes'da Irina Shayk fırtınası

Ünlü aktör Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea adında bir kızı olan Shayk, sırf bir anne olduğu için değişmek zorunda hissetmediğini söyleyerek, "Bir annesin, evet ama bu senin mini bir etekle ve çekici bir görünümle sokağa çıkamayacağın anlamına gelmiyor" diye konuşmuştu.