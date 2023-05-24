Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu

Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya Ukrayna protestosu damga vurdu. Bir aktivist, üzerine kan görünümlü boya dökerek savaşı protesto etti.

Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu - 1

Ilona Chernobai adlı Ukraynalı sosyal medya fenomeni, Cannes Film Festivali kırmızı halısına, gerçekleştirdiği protesto eylemiyle damga vurdu.

Ukrayna bayrağı renklerinde bir elbise giyen protestocu, davetlilerin şaşkın bakışları arasında, elindeki kan görünümlü kırmızı boyayı üzerine dökerek protesto düzenledi.

N-LIFE HABERLERİ

Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu - 2

Üstü başı kırmızıya boyanan aktivisti, bir güvenlik görevlisi hızlıca kenara alarak eylemi durdurdu.

Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu - 3

Mesleği fitness eğitmenliği olan Chernobai, eylemi sonrası Instagram hesabına, "Eylem işgal altındaki topraklara ve orada yaşayan insanlarımıza destek amaçlıydı" diye yazdı.

Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu - 4

"İNSANLAR BİZİ UNUTMAMALI

Protestocu ayrıca, "Ne yazık ki artık birçok blog yazarı gibi tüm olayları hikayelerde paylaşamıyorum çünkü Instagram her şeyi mahvediyor! Ama sayfam silinme tehdidi altında! Eylemimin tüm dünya medyasına yayılmasına çok sevindim! İnsanlar bizi unutmamalı!" mesajını paylaştı.

Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu - 5

"YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"

"Kalbim Ukrayna ile birlikte. Yapmam gerekeni yaptım!" diyen Chernobai, "festivalden men edildiğini" ve daha birçok etkinlikten men edildiğini belirterel, "Ama buna değer" ifadesini kullandı.

Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu - 6

Just Philippot'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Acide" (Asit) filminin prömiyeri için düzenlenen etkinlikteki protestoya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu - 7

Cannes, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle, 2022'de Rus delegeleri festivalden yasakladı ve "Resmi Rus delegasyonlarını hoş karşılamayacağız ve Rus hükümetiyle bağlantılı hiç kimsenin varlığını kabul etmeyeceğiz" dedi. 

Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu - 8

Bu yıl da Ukrayna Sinemalar Birliği, festivalin katılımcılarını "terörizmi desteklemek yerine Rusya ile tüm işlerini durdurmaya" çağırdı.

Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu - 9

GEÇEN YIL DA PROTESTO OLDU

Geçen yıl düzenlenen Cannes Film Festivali de benzer bir protestoya sahne olmuştu.

Kimliği açıklanmayan aktivist, savaşta Ukrayna'daki cinsel şiddet ve tecavüzü protesto etmek için üstündeki kıyafeti çıkarmıştı.

Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu - 10

"BİZE TECAVÜZ ETMEYİ BIRAKIN"

Eylemci, Ukrayna bayrağı renklerine boyadığı göğsüne ve karnına "Bize tecavüz etmeyi bırakın" yazmıştı.

Bu gösteride de güvenlik görevlileri hızla olaya müdahale ederek aktivisti uzaklaştırmıştı. Eylemi daha sonra Fransız feminist grup SCUM üstlenmişti.

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