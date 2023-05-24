Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu

"İNSANLAR BİZİ UNUTMAMALI

Protestocu ayrıca, "Ne yazık ki artık birçok blog yazarı gibi tüm olayları hikayelerde paylaşamıyorum çünkü Instagram her şeyi mahvediyor! Ama sayfam silinme tehdidi altında! Eylemimin tüm dünya medyasına yayılmasına çok sevindim! İnsanlar bizi unutmamalı!" mesajını paylaştı.