Cannes'da kırmızı halıda kanlı Ukrayna protestosu

Ilona Chernobai adlı Ukraynalı sosyal medya fenomeni, Cannes Film Festivali kırmızı halısına, gerçekleştirdiği protesto eylemiyle damga vurdu.
Ukrayna bayrağı renklerinde bir elbise giyen protestocu, davetlilerin şaşkın bakışları arasında, elindeki kan görünümlü kırmızı boyayı üzerine dökerek protesto düzenledi.
Üstü başı kırmızıya boyanan aktivisti, bir güvenlik görevlisi hızlıca kenara alarak eylemi durdurdu.
Mesleği fitness eğitmenliği olan Chernobai, eylemi sonrası Instagram hesabına, "Eylem işgal altındaki topraklara ve orada yaşayan insanlarımıza destek amaçlıydı" diye yazdı.
Protestocu ayrıca, "Ne yazık ki artık birçok blog yazarı gibi tüm olayları hikayelerde paylaşamıyorum çünkü Instagram her şeyi mahvediyor! Ama sayfam silinme tehdidi altında! Eylemimin tüm dünya medyasına yayılmasına çok sevindim! İnsanlar bizi unutmamalı!" mesajını paylaştı.
"Kalbim Ukrayna ile birlikte. Yapmam gerekeni yaptım!" diyen Chernobai, "festivalden men edildiğini" ve daha birçok etkinlikten men edildiğini belirterel, "Ama buna değer" ifadesini kullandı.
Just Philippot'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Acide" (Asit) filminin prömiyeri için düzenlenen etkinlikteki protestoya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Cannes, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle, 2022'de Rus delegeleri festivalden yasakladı ve "Resmi Rus delegasyonlarını hoş karşılamayacağız ve Rus hükümetiyle bağlantılı hiç kimsenin varlığını kabul etmeyeceğiz" dedi.
Bu yıl da Ukrayna Sinemalar Birliği, festivalin katılımcılarını "terörizmi desteklemek yerine Rusya ile tüm işlerini durdurmaya" çağırdı.
Geçen yıl düzenlenen Cannes Film Festivali de benzer bir protestoya sahne olmuştu.
Kimliği açıklanmayan aktivist, savaşta Ukrayna'daki cinsel şiddet ve tecavüzü protesto etmek için üstündeki kıyafeti çıkarmıştı.
Eylemci, Ukrayna bayrağı renklerine boyadığı göğsüne ve karnına "Bize tecavüz etmeyi bırakın" yazmıştı.
Bu gösteride de güvenlik görevlileri hızla olaya müdahale ederek aktivisti uzaklaştırmıştı. Eylemi daha sonra Fransız feminist grup SCUM üstlenmişti.