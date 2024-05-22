Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: İki günlük ilişki gibi gösterildi
Aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve "Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti. Taşkın "İki günlük ilişki gibi gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım" dedi.
Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı. Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabında paylaştı.