Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: İki günlük ilişki gibi gösterildi

Aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve "Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti. Taşkın "İki günlük ilişki gibi gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım" dedi.

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: İki günlük ilişki gibi gösterildi - 1

Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı. Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: İki günlük ilişki gibi gösterildi - 2

Çiftin birbirine sarıldığı ve öpüştüğü anlar sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: İki günlük ilişki gibi gösterildi - 3

DAVA AÇACAĞI İDDİA EDİLDİ

Görüntülerin Erdoğan'dan habersiz bir şekilde çekildiği ve izni alınmadan sosyal medyada paylaşıldığı iddia edildi.

Taşkın ve Vurgun'a dava açacağı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..."

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: İki günlük ilişki gibi gösterildi - 4

"BİR İLİŞKİ YAŞANDI"

Snob Magazin'e konuşan Taşkın, ilişkisi hakkında "Özel hayatımı özelimde yaşıyorum. Herkesin saygı duyması lazım. Hiçbir zaman ön planda tutmadım. Ön planda tutsaydım ilişki olduğu zaman yapardım. Çok şey konuşuluyor. İki günlük ilişki gösterildiği ve dava açılacağı dendiği için yalanladım. Dava söz konusu olamaz, çünkü yaşanan bir ilişki vardı" dedi.

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: İki günlük ilişki gibi gösterildi - 5

"İKİ GÜNLÜK İLİŞKİ GİBİ GÖSTERİLDİ"

Taşkın sözlerine "İki günlük ilişkide gibi gösteriliyorsam eğer kardeşim de çıkar konuşur, ağabeyim de konuşur. Sizin kızınıza da böyle ithamda bulunulursa sizin de aileniz ayaklanır. Bu bir ifşa değildi. Her görüntü izin alınarak benim telefondan çekilir. Kardeşim kendi inisiyatifinde paylaştı. Ona da saygı duyuyorum. İki günlük ilişki gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. Benim de ailem var. Herkes kendine gelsin." diye devam etti.

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