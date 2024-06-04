Ceza'dan Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı

"BEN HEM SAVAŞI HEM ANNEMİ KAYBETTİM"

İki gün önce yoğun bakıma kaldırılan 71 yaşındaki anne Serpil Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sagopa Kajmer "X" hesabından yaptığı paylaşımda; "2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı…savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim." ifadelerini kullandı.