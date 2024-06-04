Ceza'dan Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı

Sevilen rapçi Sagopa Kajmer'in uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Ünlü rapçi Ceza, yıllardır küs olduğu Sagopa Kajmer'e başsağlığı diledi. Sagopa Kajmer, Ceza'nın başsağlığı dilemesine yanıt verdi.

Ceza'dan Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı - 1

Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarının başında gelen Sagopa Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz'un annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Ünlü ismin uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Ceza'dan Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı - 2

"BEN HEM SAVAŞI HEM ANNEMİ KAYBETTİM"

İki gün önce yoğun bakıma kaldırılan 71 yaşındaki anne Serpil Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sagopa Kajmer "X" hesabından yaptığı paylaşımda; "2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı…savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim." ifadelerini kullandı.

Ceza'dan Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı - 3

Rapçi Ceza, Sagopa Kajmer'e başsağlığı diledi.

Ceza, sosyal medya hesabında "Başın sağ olsun, çok ağır bir acı... Sana ve ailene sabır diliyorum. Rahmetle Serpil Özyavuz" ifadelerini kullandı.

Ceza'dan Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı - 4

Kajmer de Ceza'nın başsağlığı mesajına "Çok teşekkürler Ceza. Ölüm gününde düşmanlıklar ölür ve acılar paylaşılır" sözleriyle karşılık verdi.

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