Ceza'dan Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı
Sevilen rapçi Sagopa Kajmer'in uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Ünlü rapçi Ceza, yıllardır küs olduğu Sagopa Kajmer'e başsağlığı diledi. Sagopa Kajmer, Ceza'nın başsağlığı dilemesine yanıt verdi.
Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarının başında gelen Sagopa Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz'un annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Ünlü ismin uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.