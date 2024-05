Cher'den genç sevgili açıklaması: Benim yaşımdaki herkes öldü

80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, neden genç sevgili tercih ettiğini açıkladı. "Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı şu ifadeleri kullandı:



"Genç erkeklerle birlikte olmamın nedeni benim yaşımdaki veya daha büyük erkeklerin artık ölmüş olması"