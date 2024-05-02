Cher'den genç sevgili açıklaması: Benim yaşımdaki herkes öldü

38 yaşındaki Alexander Edwards ile aşk yaşayan Cher, "Daha önce, benim yaşımdaki erkekler bana yaklaşmaktan her zaman korkardı ve sadece genç erkekler vardı" dedi.



Sunucu Jennifer Hudson, genç erkeklerin "cesur" olduğunu belirtti. Cher "Evet ve benim gibi kadınlar tarafından büyütüldüler" diye ekledi.