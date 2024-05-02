Cher'den genç sevgili açıklaması: Benim yaşımdaki herkes öldü
Kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Cher, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı.
80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, neden genç sevgili tercih ettiğini açıkladı. "Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
"Genç erkeklerle birlikte olmamın nedeni benim yaşımdaki veya daha büyük erkeklerin artık ölmüş olması"