Cher'den genç sevgili açıklaması: Benim yaşımdaki herkes öldü

Kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Cher, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

Cher'den genç sevgili açıklaması: Benim yaşımdaki herkes öldü - 1

80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, neden genç sevgili tercih ettiğini açıkladı. "Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Genç erkeklerle birlikte olmamın nedeni benim yaşımdaki veya daha büyük erkeklerin artık ölmüş olması"

N-LIFE HABERLERİ

Cher'den genç sevgili açıklaması: Benim yaşımdaki herkes öldü - 2

38 yaşındaki Alexander Edwards ile aşk yaşayan Cher, "Daha önce, benim yaşımdaki erkekler bana yaklaşmaktan her zaman korkardı ve sadece genç erkekler vardı" dedi.

Sunucu Jennifer Hudson, genç erkeklerin "cesur" olduğunu belirtti. Cher "Evet ve benim gibi kadınlar tarafından büyütüldüler" diye ekledi.

Cher'den genç sevgili açıklaması: Benim yaşımdaki herkes öldü - 3

Cher, geçmişte kendinden yaşça küçük Val Kilmer, Tom Cruise ve Rob Camilletti gibi isimlerle birliktelik yaşamıştı. İkon "Arkadaşlarıma genç adamlara aşık olmayın diyorum. Biz bunun için çok yaşlıyız!" demişti.

Cher'den genç sevgili açıklaması: Benim yaşımdaki herkes öldü - 4

"AŞK MATEMATİKTEN ANLAMAZ"

Cher, müzik yapımcısı Alexander Edwards'ın "kraliçe gibi" davrandığını söylemişti. Ünlü sanatçı, erkek arkadaşıyla aralarındaki 40 yıllık yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak, "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.

Alexander Edwards; Rihanna, Pusha T, Nas, Public Enemy ve Justin Bieber gibi müzisyenleri bünyesinde bulunduran efsanevi müzik şirketi Def Jam'de A&R (müzik şirketinde yeni sanatçılar keşfedip onlarla anlaşma yapan bölüm) başkan yardımcısı.

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