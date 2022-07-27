Chris Rock sonunda Will Smith tokatı hakkında konuştu

"ROCK, TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİDİR"

Hart “Chris, bir usta, arkadaş ve ilham kaynağı. Bugün kariyerimde olduğum yerde büyük payı var. O benim *keçim" dedi.

*Keçi İngilizce'de "Goat" demek. "G.O.A.T" ise "Greatest of all time" yani "Tüm zamanların en iyisi" anlamına geliyor.