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Chris Rock sonunda Will Smith tokatı hakkında konuştu

Haberler - ntv.com.tr | 27.07.2022 - 13:47 - Son Güncelleme : 27.07.2022 - 14:24

Oyuncu ve komedyen Chris Rock, 2022 Oscar Ödülleri’nde Will Smith’in kendisine sahnede tokat atması üzerine konuştu.

Chris Rock sonunda Will Smith tokatı hakkında konuştu - 1

94'üncü Ödülleri’nde oyuncu ’in sahneye çıkıp komedyen 'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.

Chris Rock sonunda Will Smith tokatı hakkında konuştu - 2

5 AY SONRA KONUŞTU

Gündemi uzun bir süre meşgul eden olayından üzerinden 5 ay geçmesinin ardından Rock sonunda tokatla ilgili konuştu.

Chris Rock sonunda Will Smith tokatı hakkında konuştu - 3

Yaşanan olayla ilgili daha önce espri yapan ve suç duyusunda bulunmayan komedyen, New York’ta Madison Square Garden’da oyuncu Kevin Hart ve komedyen Dave Chapelle ile stand-up yaparken Smith’e göndermede bulundu.

Chris Rock sonunda Will Smith tokatı hakkında konuştu - 4

"BELLİ Kİ HİÇ SURATINA YUMRUK YEMEMİŞ"

Rock, Oscar’daki hadiseye atıfta bulunarak “Sözlerin acıttığını söyleyenler belli ki suratına hiç yumruk yememiş” ifadesini kullandı.

Chris Rock sonunda Will Smith tokatı hakkında konuştu - 5

HART SAHNEYE KEÇİ ÇIKARDI

Sahneye bir keçi çıkaran Kevin Hart “Dave’e bu keçiyi Chris’e hediye edeceğimi söylemiştim” ifadesinin ardından keçinin adının Will Smith olduğunu söyledi.

Chris Rock sonunda Will Smith tokatı hakkında konuştu - 6

"ROCK, TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİDİR"

Hart “Chris, bir usta, arkadaş ve ilham kaynağı. Bugün kariyerimde olduğum yerde büyük payı var. O benim *keçim" dedi. 

*Keçi İngilizce'de "Goat" demek. "G.O.A.T"  ise "Greatest of all time" yani "Tüm zamanların en iyisi" anlamına geliyor.

Chris Rock sonunda Will Smith tokatı hakkında konuştu - 7

ROCK OSCAR'I SUNABİLİR

Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyor.

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