Chris Rock sonunda Will Smith tokatı hakkında konuştu

Haberler - ntv.com.tr | 27.07.2022 - 13:47 - Son Güncelleme : 27.07.2022 - 14:24
94'üncü Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.
Gündemi uzun bir süre meşgul eden olayından üzerinden 5 ay geçmesinin ardından Rock sonunda tokatla ilgili konuştu.
Yaşanan olayla ilgili daha önce espri yapan ve suç duyusunda bulunmayan komedyen, New York’ta Madison Square Garden’da oyuncu Kevin Hart ve komedyen Dave Chapelle ile stand-up yaparken Smith’e göndermede bulundu.
Rock, Oscar’daki hadiseye atıfta bulunarak “Sözlerin acıttığını söyleyenler belli ki suratına hiç yumruk yememiş” ifadesini kullandı.
Sahneye bir keçi çıkaran Kevin Hart “Dave’e bu keçiyi Chris’e hediye edeceğimi söylemiştim” ifadesinin ardından keçinin adının Will Smith olduğunu söyledi.
Hart “Chris, bir usta, arkadaş ve ilham kaynağı. Bugün kariyerimde olduğum yerde büyük payı var. O benim *keçim" dedi.
*Keçi İngilizce'de "Goat" demek. "G.O.A.T" ise "Greatest of all time" yani "Tüm zamanların en iyisi" anlamına geliyor.
Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyor.