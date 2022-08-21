Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu

Haberler | 21.08.2022 - 15:11 - Son Güncelleme : 21.08.2022 - 15:16
Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan ve hastanede tedavi gören usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, acı haber sonrasında duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
URAZ KAYGILAROĞLU
Ah be babacığım… İyileşeceksin sanmıştım. Seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp, tartışmıştık. Bir taraf, 'Gidelim, 2-3 dakika da olsa görelim' diyordu. Diğer ekip ise Covid korkusu, mikrop taşırız korkusu ile, 'Bekleyelim' diyordu. Ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm, çok. Pamuk gibi bir adamdın. Pamuk gibi yumuşacık uyu... Oğlunun kıymetlisi...
ESRA DERMANCIOĞLU
Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik. Civan, huzur içinde dolaş bebeğim. Belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz... Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim...
ENGİN AKYÜREK
Güzel adam...
NURSEL KÖSE
Canım Civan'ım, bizi terk ettin. Korkunç bir kayıp, içim yanıyor…
GONCA VUSLATERİ
Çok üzüldüm… Çok üzüldüm... Sevenlerine, yakınlarına sabır diliyorum.
ZAFER ALGÖZ
Sevgili dostum, oyuncu, yazar, ressam Civan Canova'yı da kaybettik. En son '3 kuruş' dizisinde çalışmıştık. Başımız sağ olsun. Mekanın cennet olsun yetenekli arkadaşım. Osman Wober, Semih Sergen’in acıları geçmeden içimiz yandı yine...
IŞIL YÜCESOY
Canım Civan Canova, konuşacak hiçbir söz kalmadı artık. Ne kadar üzgünüm. Başımız sağ olsun...
AYŞENİL ŞAMLIOĞLU
Canım, ah Civan. Ahh... Çok üzgünüm canım, çok üzgünüm…Paylaştıklarımızla hep benimle olacaksın…
NİLGÜN BELGÜN
Çok üzüldüm. Çok değerli bir oyuncuydu.
EMRE KARAYEL
Çok üzüldüm. Gene çok erken bir kayıp. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenleri ve yakınlarına sabırlar dilerim.