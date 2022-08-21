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Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu

Haberler | 21.08.2022 - 15:11 - Son Güncelleme : 21.08.2022 - 15:16

Akciğerinde kitle tespit edilen ve hastanede bir süredir tedavi gören usta oyuncu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti. Canova'nın vefatı sonrası sanatçı dostları duygularını sosyal medyadan ifade etti.

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 1

Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan ve hastanede tedavi gören usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, acı haber sonrasında duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 2

URAZ KAYGILAROĞLU

Ah be babacığım… İyileşeceksin sanmıştım. Seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp, tartışmıştık. Bir taraf, 'Gidelim, 2-3 dakika da olsa görelim' diyordu. Diğer ekip ise Covid korkusu, mikrop taşırız korkusu ile, 'Bekleyelim' diyordu. Ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm, çok. Pamuk gibi bir adamdın. Pamuk gibi yumuşacık uyu... Oğlunun kıymetlisi...

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 3

ESRA DERMANCIOĞLU

Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik. Civan, huzur içinde dolaş bebeğim. Belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz... Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim...

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 4

ENGİN AKYÜREK

Güzel adam...  

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 5

NURSEL KÖSE

Canım Civan'ım, bizi terk ettin. Korkunç bir kayıp, içim yanıyor…

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 6

GONCA VUSLATERİ

Çok üzüldüm… Çok üzüldüm... Sevenlerine, yakınlarına sabır diliyorum.

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 7

ZAFER ALGÖZ

Sevgili dostum, oyuncu, yazar, ressam Civan Canova'yı da kaybettik. En son '3 kuruş' dizisinde çalışmıştık. Başımız sağ olsun. Mekanın cennet olsun yetenekli arkadaşım. Osman Wober, Semih Sergen’in acıları geçmeden içimiz yandı yine...

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 8

IŞIL YÜCESOY

Canım Civan Canova, konuşacak hiçbir söz kalmadı artık. Ne kadar üzgünüm. Başımız sağ olsun...

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 9

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

Canım, ah Civan. Ahh... Çok üzgünüm canım, çok üzgünüm…Paylaştıklarımızla hep benimle olacaksın… 

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 10

NİLGÜN BELGÜN

Çok üzüldüm. Çok değerli bir oyuncuydu.

Civan Canova'nın ölümü sanatçı dostlarını yasa boğdu - 11

EMRE KARAYEL

Çok üzüldüm. Gene çok erken bir kayıp. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenleri ve yakınlarına sabırlar dilerim. 

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