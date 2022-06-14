Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde

Haberler | 14.06.2022 - 16:55
Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2, Almanya’da sevenleriyle buluştu. Bochum, Mannheim ve Berlin’de 15 bin kişinin izlediği şov büyük beğeni kazandı.
Eser Yenenler önderliğinde Bursa, Ankara, Gaziantep gösterileriyle Türkiye Turnesine başlayan ekip, haziran ve temmuz aylarında turneye devam edecek.
TÜRKİYE TURNESİ PROGRAMI
14 Haziran – İzmir / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
16 Haziran – Denizli / Denizli Açıkhava Tiyatrosu
17 Haziran – Antalya / Antalya Açıkhava Tiyatrosu
21 Temmuz – Ayvalık / Amfi Tiyatro
22 Temmuz – Altınoluk / Amfi Tiyatro
23 Temmuz – Çeşme / Açıkhava
24 Temmuz – Kuşadası / Kuşadası AVM Açıkhava
26 Temmuz – Bodrum / Antik Tiyatro
28 Temmuz – Datça / Açıkhava
29 Temmuz – Marmaris / Açıkhava
İşte turnelerden öne çıkan diğer kareler...