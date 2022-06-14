Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde

Haberler | 14.06.2022 - 16:55

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 Avrupa'nın ardından Türkiye turnesine başladı.

Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 1

Star TV ekranlarında yayınlanan 2, Almanya’da sevenleriyle buluştu. Bochum, Mannheim ve Berlin’de 15 bin kişinin izlediği şov büyük beğeni kazandı.

Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 2

önderliğinde Bursa, Ankara, Gaziantep gösterileriyle Türkiye Turnesine başlayan ekip, haziran ve temmuz aylarında turneye devam edecek.

Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 3

TÜRKİYE TURNESİ PROGRAMI

14 Haziran – İzmir / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
16 Haziran – Denizli / Denizli Açıkhava Tiyatrosu
17 Haziran – Antalya / Antalya Açıkhava Tiyatrosu
21 Temmuz – Ayvalık / Amfi Tiyatro
22 Temmuz – Altınoluk / Amfi Tiyatro
23 Temmuz – Çeşme / Açıkhava
24 Temmuz – Kuşadası / Kuşadası AVM Açıkhava
26 Temmuz – Bodrum / Antik Tiyatro
28 Temmuz – Datça / Açıkhava
29 Temmuz – Marmaris / Açıkhava

Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 4

İşte turnelerden öne çıkan diğer kareler...

Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 5
Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 6
Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 7
Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 8
Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 9
Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 10
Çok Güzel Hareketler 2 Türkiye turnesinde - 11

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