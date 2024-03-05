Columbia Üniversitesi Tülin Şahin'in mankenlikteki 25. yılını dinleyecek

"25. YILIMI BU ŞEKİLDE KUTLAMAK AYRI BİR GURUR"

İlk defa Hindistan'a gidecek olan Tülin Şahin “Hindistan'ı hep merak ederdim. Bugüne dek gitmeye fırsatım olmadı ama böylesine güzel ve anlamlı bir proje için orada olmak hem kendim hem ülkem adına onur verici. Ve mesleğimde 25. yılımı bu şekilde kutlamak ayrı bir gurur. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Columbia Üniversitesi'nden bu teklifin gelmesi 25. yılımı en güzel şekilde taçlandırdı. Zaten birtakım kutlamalar planlıyordum bu çok güzel bir başlangıç olmuş oldu” dedi.