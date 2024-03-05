Columbia Üniversitesi Tülin Şahin'in mankenlikteki 25. yılını dinleyecek
Ünlü model Tülin Şahin Kadınlar Günü’nde Columbia Üniversitesi’nde konuşmacı olarak yer alacak. Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenecek olan panelde Şahin, dünya çapında başarı elde etmiş ve fark yaratmış kadınlar ile bir araya gelecek. Bu yıl mankenlikte 25’inci yılını kutlayan Şahin, "Bugüne dek gitmeye fırsatım olmadı ama böylesine güzel ve anlamlı bir proje için orada olmak hem kendim hem ülkem adına onur verici" dedi.
Dünyanın en iyi modelleri arasında gösterilen Tülin Şahin, önümüzdeki günlerde Hindistan'a gidecek. Süper model, Amerika'da sekiz üniversitenin yer aldığı ‘Ivy Leaugue’ diye tabir edilen, bir nevi ‘Üniversitelerin Süper Ligi’ olarak bilinen listede yer alan Columbia Üniversitesi’nin Hindistan'ın Mumbai kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenleyeceği panele konuşmacı olarak katılacak.
Columbia Global Center’daki etkinlikte alanında dünya çapında başarı elde etmiş ve fark yaratmış kadınlar, üniversiteli gençlerle buluşacak.