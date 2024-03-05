Columbia Üniversitesi Tülin Şahin'in mankenlikteki 25. yılını dinleyecek

Ünlü model Tülin Şahin Kadınlar Günü’nde Columbia Üniversitesi’nde konuşmacı olarak yer alacak. Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenecek olan panelde Şahin, dünya çapında başarı elde etmiş ve fark yaratmış kadınlar ile bir araya gelecek. Bu yıl mankenlikte 25’inci yılını kutlayan Şahin, "Bugüne dek gitmeye fırsatım olmadı ama böylesine güzel ve anlamlı bir proje için orada olmak hem kendim hem ülkem adına onur verici" dedi.

Columbia Üniversitesi Tülin Şahin'in mankenlikteki 25. yılını dinleyecek - 1

Dünyanın en iyi modelleri arasında gösterilen Tülin Şahin, önümüzdeki günlerde Hindistan'a gidecek. Süper model, Amerika'da sekiz üniversitenin yer aldığı ‘Ivy Leaugue’ diye tabir edilen, bir nevi ‘Üniversitelerin Süper Ligi’ olarak bilinen listede yer alan Columbia Üniversitesi’nin Hindistan'ın Mumbai kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenleyeceği panele konuşmacı olarak katılacak.

Columbia Global Center’daki etkinlikte alanında dünya çapında başarı elde etmiş ve fark yaratmış kadınlar, üniversiteli gençlerle buluşacak. 

N-LIFE HABERLERİ

Columbia Üniversitesi Tülin Şahin'in mankenlikteki 25. yılını dinleyecek - 2

Paneldeki konuşmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Amerika'nın en saygın ve güçlü avukatları arasında yer alan Gloria Allred. Dünyaca ünlü avukat, kadın haklarının en büyük savunucuları arasında yer alıyor. 

Columbia Üniversitesi Tülin Şahin'in mankenlikteki 25. yılını dinleyecek - 3

25’İNCİ YILINI KUTLUYOR

Amerika’da bağlı bulunduğu ajansı üzerinden Columbia Üniversitesi’nden teklif alan süper model Tülin Şahin, ‘Sınırları ve Engelleri Aşmak’ ve ‘Dayanıklılık ve Değişim’ konu başlıkları altında konuşmasını gerçekleştirecek.

Bu yıl mankenlikte 25’inci yılını kutlayan Tülin Şahin, engelleri yıkması, aşması ve istikrarlı bir şekilde tam 25 yıldır uluslararası mankenlik yaparak sürdürülmesi zor olan bir alanda tüm  dünya sürdürülebilirliği konuşurken, Tülin Şahin'in dünya çapında rekor sayılacak 25 yıllık kariyeri hakkında konuşması isteniliyor.

İş hayatında kadının yeri, hakları, eşitlik, yenilikler, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik gibi konular hakkında görüşlerini paylaşılması istenildi. 

Columbia Üniversitesi Tülin Şahin'in mankenlikteki 25. yılını dinleyecek - 4

"25. YILIMI BU ŞEKİLDE KUTLAMAK AYRI BİR GURUR"

İlk defa Hindistan'a gidecek olan Tülin Şahin “Hindistan'ı hep merak ederdim. Bugüne dek gitmeye fırsatım olmadı ama böylesine güzel ve anlamlı bir proje için orada olmak hem kendim hem ülkem adına onur verici. Ve mesleğimde 25. yılımı bu şekilde kutlamak ayrı bir gurur. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Columbia Üniversitesi'nden bu teklifin gelmesi 25. yılımı en güzel şekilde taçlandırdı. Zaten birtakım kutlamalar planlıyordum bu çok güzel bir başlangıç olmuş oldu” dedi. 

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