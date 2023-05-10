Creed III yıldızı Jonathan Majors kadına şiddet suçundan yargılanıyor

Creed III filminin başrol aktörü Jonathan Majors, mart ayında tartıştığı bir kadına saldırdığı iddiasıyla tutuklanmış, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, New York'ta bir otomobilde tartıştığı kadına saldırdığı suçlamalarını reddetse de tutuksuz olarak yargılanmaya devam ediyor.
Olaydan altı hafta sonra Majors, dün Manhattan'da mahkemeye çıktı. Üçüncü derece saldırıyla suçlanan oyuncu, suçlu bulunması durumunda en çok 12 ay hapis cezasına çarptırılabilir.
Duruşmaya uzaktan görüntülü bağlantı yoluyla katılan Majors'ın, 13 Haziran'da yapılacak bir sonraki duruşmaya bizzat katılması zorunlu tutuldu.
Deadline'a konuşan Majors'ın avukatı, ünlü aktöre yöneltilen şiddet uygulama iddiasını reddederken, davacı kadının öne sürdüğü suçlamanın olmadığını gösteren kamera kaydı bulunduğunu belirtti. Davacı kadının yalan söylediğini ve Majors'a karşı cadı avı yürütüldüğünü söyleyen avukat, kadının yalan söylediğini kanıtlayacaklarını belirtti.
Mart ayında tutuklandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakılan Majors, üçüncü derece şiddet ve ikinci derece taciz ile suçlanıyor.
Majors ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadın, gece eve dönerken Majors'un telefonunda başka bir kadından gelen bir mesaj görmesi üzerine takside tartışma başlattı. Kadının öfkesi üzerine Majors'ın sinir krizi geçirdiği ve ona tokat attığı öne sürüldü.
İddialara Majors, bir noktada kontrolünü tamamen kaybetti ve kadının boğazını sıkacak kadar ileri gitti. Sonrasında kadını bir yere bırakıp kendi farklı bir yerde kaldı. Kadın ise yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bu yılın başlarında vizyona giren Creed III'te yer alan Majors, ayrıca Loki dizisi, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ve yakında sinemaseverlerle buluşacak Avengers: The Kang Dynasty ile Marvel dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti. Suçlu bulunması halinde Marvel ile yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.