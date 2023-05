Creed III yıldızı Jonathan Majors kadına şiddet suçundan yargılanıyor

Bu yılın başlarında vizyona giren Creed III'te yer alan Majors, ayrıca Loki dizisi, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ve yakında sinemaseverlerle buluşacak Avengers: The Kang Dynasty ile Marvel dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti. Suçlu bulunması halinde Marvel ile yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.