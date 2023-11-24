Cüneyt Arkın'ın kızının açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi
Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine dava açmıştı. Davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi.
28 Haziran 2022'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davası sürüyor.
Filiz Cüreklibatır mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşleri Murat ve Kaan'a dava açmıştı.