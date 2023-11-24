Cüneyt Arkın'ın kızının açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine dava açmıştı. Davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi.

Cüneyt Arkın'ın kızının açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi - 1

28 Haziran 2022'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davası sürüyor.

Filiz Cüreklibatır mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşleri Murat ve Kaan'a dava açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Cüneyt Arkın'ın kızının açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi - 2

ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERDİ

Yeşilçam'ın jönlerinden Ediz Hun ve Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi.

Cüneyt Arkın’ın 2009 yılında kendi el yazısıyla yazdığı vasiyetnamede gayrimenkullerini eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Murat ve Kaan’a bıraktığı ortaya çıktı.

Cüneyt Arkın'ın kızının açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi - 3

Filiz Cüreklibatır, babası ile 2009 yılında yaptıkları bir görüşmede Levent’teki evden kendisine de pay vereceğini ancak oğulları Murat ve Kaan Polat ile eşi Betül’ün baskı yaptığını söylemişti.

Cüneyt Arkın'ın kızının açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi - 4

Tanık olarak dinlenen Ediz Hun, Cüneyt Arkın'ın mal varlığının yüksek olmadığının ve baskı görmediğinin altını çizerek “Bizim dönemimizde dört sene çalıştıktan sonra anca ev alabiliyorduk. Cüneyt baskı görecek biri değildi” dedi.

Cüneyt Arkın'ın kızının açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi - 5

Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca ise “Cüneyt Bey 1974’ten beri yazlık komşumuzdu. Kızı Filiz’den bahsettiğini hiç duymadım. Betül Hanım Cüneyt Bey’in son anına kadar yanındaydı” dedi.

Cüneyt Arkın'ın kızının açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi - 6

Cüneyt Arkın’ın 1972 yılında evlendiği Betül Cüreklibatır’dan Murat ve Kaan adlı iki oğlu var.

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