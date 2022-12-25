Daniel Craig: Lanet olasıca Stormtrooper kostümünün içinde ellerim uyuştu

Ünlü oyuncu Daniel Craig, 2015'te çıkan ve J.J. Abrams'ın yönettiği Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'daki (Star Wars: Force Awakens) Stormtrooper rolüne dair konuştu.
Stormtrooper zırhının ardında yüzü hiç görünmeyen Craig, filmde kendini sesi ve aksanıyla belli etmişti.
Craig'in oynadığı Stormtrooper, Daisy Ridley'nin canlandırdığı Rey karakteriyle bir sahnede birlikte yer almıştı.
Independent'in haberine göre,
Happy Sad Confused podcast'ine konuk olan Craig, Yıldız Savaşları için "O rol benim için çok kıymetliydi" dedi ve devam etti:
"Yıldız Savaşları'nı çok seviyorum, yoksa rol alabilir miyim diye sormazdım. Yönetmen asistanı Ben Dixon'a 'Filmde oynayabilir miyim?' diye sordum. Sonraki gün lanet olasıca Stormtrooper kostümünün içindeydim."
Ünlü oyuncu, kostümü hiç sevmediğini söyledi ve "O şeyi tüm gün boyunca giymem gerekiyordu, günün sonunda ellerimi hissetmiyordum" diye ekledi.
Stormtrooper zırhının oyuncuları çok zorladığını belirten Craig şöyle dedi:
"Zavallılar, o şeyi çölde giymek zorundalar. Çekimler için Tunus'a gitmem gerekseydi yapamazdım."
2021'de efsanevi dedektif James Bond rolüne veda eden Craig, Bıçaklar Çekildi'nin (Knives Out) devam filmiyle ekranlara geri döndü.