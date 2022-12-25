Daniel Craig: Lanet olasıca Stormtrooper kostümünün içinde ellerim uyuştu

Independent'in haberine göre,

Happy Sad Confused podcast'ine konuk olan Craig, Yıldız Savaşları için "O rol benim için çok kıymetliydi" dedi ve devam etti:

"Yıldız Savaşları'nı çok seviyorum, yoksa rol alabilir miyim diye sormazdım. Yönetmen asistanı Ben Dixon'a 'Filmde oynayabilir miyim?' diye sordum. Sonraki gün lanet olasıca Stormtrooper kostümünün içindeydim."