Davayı eski asistanı kazandı: Robert De Niro 1,2 milyon dolar ödeyecek
Mobbing yapmaktan cinsiyet ayrımcılığına kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Robert De Niro, eski asistanına karşı davayı kaybetti. Mahkeme, ünlü aktörün, eski asistanına 1,2 milyon doların üstünde tazminat ödemesine hükmetti.
Eski asistanı tarafından mobbing yapmaktan cinsiyet ayrımcılığına kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Robert De Niro'nun davası sonuçlandı. Mahkeme jürisinin kararıyla, Robert De Niro'nun eski kişisel asistanına 1,2 milyon doların üstünde tazminat ödenmesine hükmedildi. Mahkemede, De Niro'nun, asistanını zehirli bir çalışma ortamına maruz bırakmaktan sorumlu olduğu tespit edildi.