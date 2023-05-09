Davayı kaybeden Amber Heard, Hollywood'u terk mi etti?

"DAVAYI KAZANDI"

Öte yandan, karalama davası sonrası Depp, kariyerine dönüş yapmıştı. Ancak oyuncunun başrolünde yer aldığı "Jeanne du Barry" filminin prestijli Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olması tepki çekti.

Festival yöneticilerinden Thierry Fremaux, gelen tepkiler karşısından oyuncuyu savundu.

Variety'ye konuşan Fremaux, "Eğer Johnny Depp oyunculuktan men edilmiş olsaydı her şey çok farklı olurdu ama böyle bir durum söz konusu değil. Bildiğimiz tek bir şey var o da Depp'in davayı kazanmış olması" dedi.