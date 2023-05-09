Davayı kaybeden Amber Heard, Hollywood'u terk mi etti?

ABD'li oyuncu Johnny Depp ile boşanma süreci tüm dünya tarafından izlenen Amber Heard, karalama davasındaki söylemleri ve Depp'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla kuşkusuz geçtiğimiz yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard, mahkemeye sunduğu itirazlardan ve tazminatı ödememek için attığı adımların ardından uzlaşmaya gitmeye karar verdiğini açıklamıştı.
Depp'in açtığı davayı kaybeden Heard, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. İddialara göre, oyuncu, Hollywood'a veda etti ve İspanya'ya yerleşti.
Başkent Madrid'de kızı Oonagh ile görüntülenen 37 oyuncunun artık Avrupa'da yaşayacağı belirtildi.
Daily Mail'in haberine göre, İspanyolca konuşabilen Heard, İspanya'da çocuğunu yetiştirmek ve tüm karmaşadan uzak kalmak istiyor. Kaynaklar, "Heard'ün Hollywood'a dönmek için acelesi yok ama doğru zaman ve doğru projeyi bulduğunda dönecektir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, karalama davası sonrası Depp, kariyerine dönüş yapmıştı. Ancak oyuncunun başrolünde yer aldığı "Jeanne du Barry" filminin prestijli Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olması tepki çekti.
Festival yöneticilerinden Thierry Fremaux, gelen tepkiler karşısından oyuncuyu savundu.
Variety'ye konuşan Fremaux, "Eğer Johnny Depp oyunculuktan men edilmiş olsaydı her şey çok farklı olurdu ama böyle bir durum söz konusu değil. Bildiğimiz tek bir şey var o da Depp'in davayı kazanmış olması" dedi.