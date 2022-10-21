David Beckham spor markasına 20 milyon dolarlık dava açtı

Efsanevi futbolcu David Beckham ve ünlü golf yıldızı Greg Norman F45 adındaki bir spor markasına 20 milyon dolar değerinde dava açtı.

The Blast’in haberine göre 2021 yılında marka ile anlaşan 47 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık kontrakt kapsamında 1,5 milyon dolar kazanması ve belli bir miktar hisse elde etmesi gerekiyordu.