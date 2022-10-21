David Beckham spor markasına 20 milyon dolarlık dava açtı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham bir spor markasına 20 milyon dolarlık dava açtı.

David Beckham spor markasına 20 milyon dolarlık dava açtı - 1

Efsanevi futbolcu David Beckham ve ünlü golf yıldızı Greg Norman F45 adındaki bir spor markasına 20 milyon dolar değerinde dava açtı.

The Blast’in haberine göre 2021 yılında marka ile anlaşan 47 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık kontrakt kapsamında 1,5 milyon dolar kazanması ve belli bir miktar hisse elde etmesi gerekiyordu.

David Beckham spor markasına 20 milyon dolarlık dava açtı - 2

Beckham, markanın kendisine vadedilen miktarı ödemediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

 Futbolcuyu temsil eden fitness markasının, Beckham’ın tanınırlılığından yararlandığı ve güvenirlik kazandığı belirtildi.

David Beckham spor markasına 20 milyon dolarlık dava açtı - 3

Sporcunun markanın sosyal medya reklamlarında oynadığı ve marka lansmanlarında yer aldığı biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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