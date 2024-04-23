David Beckham'dan eski arkadaşı Mark Wahlberg'e tazminat davası

Eski futbolcu David Beckham, eski arkadaşı oyuncu Mark Wahlberg'e dava açtı. Ünlü isim, iş anlaşmaları sırasında Wahlberg'ün kendisini yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

David Beckham'dan eski arkadaşı Mark Wahlberg'e tazminat davası - 1

David Beckham, 2007'de Hollywood'un ünlü isimlerinden Mark Wahlberg ile Los Angeles'ta aynı mahalleye taşındığında ikili yakın arkadaş olmuştu. Arkadaşlıklarını ilerleten ikiliden Beckham, Ağustos 2021'de Wahlberg'ün şirketi F45'in küresel elçisi olarak anlaşma yaptı. Ancak sporcu ve oyuncunun aralarındaki dostluk, iş anlaşmazlığıyla gölgelendi.

N-LIFE HABERLERİ

David Beckham'dan eski arkadaşı Mark Wahlberg'e tazminat davası - 2

David Beckham'ın kendi adını taşıyan DB adlı şirketi, ünlü oyuncu Mark Wahlberg'in kısmen sahibi olduğu F45 Training adlı şirkete dava açtı.

Ticari anlaşmazlık davasında Beckham, eski arkadaşının iş anlaşmaları sırasında kendisini yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, Wahlberg'ü, şirketini milyonlarca dolar kaybetmesine sebep olan hileli davranışlarla suçladı.

David Beckham'dan eski arkadaşı Mark Wahlberg'e tazminat davası - 3

"340 MİLYON TL'DEN FAZLA PARA KAYBETTİ" İDDİASI

David Beckham'ın hisse fiyatları düşmeden önce kendisine vaat edilen hisse senetlerinin saklanması nedeniyle yaklaşık 340 milyon TL'den fazla para kaybettiğini iddia ediyor.

David Beckham'dan eski arkadaşı Mark Wahlberg'e tazminat davası - 4

WAHLBERG

Wahlberg ve diğer sanıklar, hileli davranış iddialarının temelsiz olduğunu ileri sürerek yargıçtan davayı reddetmesini istedi.

Avukatlar, "209 sayfalık, 610 paragraflık ikinci kez değiştirilmiş şikâyet dilekçesi, liyakatten yoksunluğunu uzunluğuyla telafi etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

David Beckham'dan eski arkadaşı Mark Wahlberg'e tazminat davası - 5

Ayrıca aktörün yatırım şirketi Mark Wahlberg Investment Group (MWIG) ve F45'in kurucuları Adam Gilchrist ve Rob Deutsch aleyhine de ayrı bir dava açılıyor.

David Beckham'dan eski arkadaşı Mark Wahlberg'e tazminat davası - 6

Öte yandan The Sun tarafından ulaşılan belgelerde; Beckham'ın şirketi DB Ventures Ltd, ilk olarak Ekim 2022'de Avustralyalı golf girişimcisi Greg Norman'la birlikte Wahlberg'ün de ortak olduğu F45 Training'e dava açmış ancak daha sonra yargıç ikiliye davalarını ayrı ayrı açmaları talimatını vermişti.

Beckham ve Norman, marka elçisi olarak çalışmaları için yanlış yönlendirildiklerini iddia etmişti.

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