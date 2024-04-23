David Beckham'dan eski arkadaşı Mark Wahlberg'e tazminat davası
Eski futbolcu David Beckham, eski arkadaşı oyuncu Mark Wahlberg'e dava açtı. Ünlü isim, iş anlaşmaları sırasında Wahlberg'ün kendisini yanlış yönlendirdiğini iddia etti.
David Beckham, 2007'de Hollywood'un ünlü isimlerinden Mark Wahlberg ile Los Angeles'ta aynı mahalleye taşındığında ikili yakın arkadaş olmuştu. Arkadaşlıklarını ilerleten ikiliden Beckham, Ağustos 2021'de Wahlberg'ün şirketi F45'in küresel elçisi olarak anlaşma yaptı. Ancak sporcu ve oyuncunun aralarındaki dostluk, iş anlaşmazlığıyla gölgelendi.