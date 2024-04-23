David Beckham'dan eski arkadaşı Mark Wahlberg'e tazminat davası

Öte yandan The Sun tarafından ulaşılan belgelerde; Beckham'ın şirketi DB Ventures Ltd, ilk olarak Ekim 2022'de Avustralyalı golf girişimcisi Greg Norman'la birlikte Wahlberg'ün de ortak olduğu F45 Training'e dava açmış ancak daha sonra yargıç ikiliye davalarını ayrı ayrı açmaları talimatını vermişti.

Beckham ve Norman, marka elçisi olarak çalışmaları için yanlış yönlendirildiklerini iddia etmişti.